Los magistrados brasileños se enamoran de Cáceres: "Se respira historia y cultura"

"Nos está gustando todo. En Cáceres se respira historia y cultura. Estamos siempre abiertos a conocer nuevos sitios y aquí lo estamos pasando genial. Es muy agradable estar aquí". Son las palabras de Augusto César Leite, de la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados del Trabajo luso. En la mañana de este viernes se reunieron con el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, quien les explicó la actualidad de la ciudad. Minutos después, tuvieron la oportunidad de disfrutar de una conferencia en el salón de actos de la Fundación Tatiana sobre la historia de Cáceres a cargo de Santos Benítez Floriano, Cronista Oficial.

Son los participantes del II Encuentro hispano-brasileño Lebrón de Quiñones sobre Práctica Jurídica: Tecnología y sistema judicial, donde se está profundizando sobre el diálogo académico e institucional entre los dos países participantes, tratanto uno de los asuntos más desafiantes en la actualidad, la implementación de la inteligencia artificial en el trabajo forense y sus repercusiones en el acceso a la justicia, la privacidad de los datos, la ciberseguridad y la utilidad de jueces y servidores.

El encuentro celebra su segunda edición y se ha desarrollado en el Complejo Cultural San Francisco, configurándose como un foro único donde se intercambiaron diferentes ideas y experiencias entre los magistrados, abogados e investigadores que participan de ambos de ambos países.