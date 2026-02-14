¿Cuál es el menú del día más barato de Cáceres? Diez euros de precio durante dos semanas

Un establecimiento de Cáceres ha lanzado una oferta especial durante las próximas dos semanas que convertirá sus menús del día en uno de los más baratos de la ciudad. De lunes a viernes, y desde el 16 de febrero hasta finales de mes, la oferta incluirá primero, segundo y postre con cuatro opciones a elegir en cada pase.

La iniciativa se enmarca en un intento de "facilitar" el acceso a un espacio que, en su etapa anterior, funcionaba como club privado. "A mucha gente le está costando pasar esa barrera", indican desde su gerencia, aludiendo a la necesidad de captar cliente habitual de diario.

Público de diario

El establecimiento es Nublanco, ubicado en las inmediaciones del club polideportivo El Encinar, en la carretera de Salamanca. Consciente del potencial que tiene este espacio por las inmediaciones al polígono industrial de Capellanías (donde trabajan entre 3.000 y 4.000 personas a diario), su gerente, Juan Manuel Fernández, busca lograr que este público acuda a diario a su restaurante: "Está al lado, solo hay que cruzar una rotonda". Todo esto, unido a que apenas hay tres establecimientos que ofrezcan comidas a diario en la zona.

El gerente señala que el objetivo principal es llegar a personas que comen fuera de casa por motivos laborales, ya sea por falta de tiempo o por estar de paso. El restaurante mantiene, según detalla, dos líneas de servicio: carta (con una propuesta "mediterránea" con "toques propios") y menú del día, que ahora rebaja temporalmente su precio dentro de la campaña anunciada.

Restaurante Nublanco. / E. P.

Fines de semana

Aunque la promoción se circunscribe a los días laborables, Fernández explica que los fines de semana el enfoque del negocio es distinto, con actividades dirigidas a público familiar. Entre las previstas para estas fechas cita la puesta en marcha de un parque de bolas y la ludoteca gratuita los viernes, sábados y domingos, además de propuestas vinculadas al carnaval, como una charanga y un concurso de disfraces.

El responsable del establecimiento también apunta que la cercanía del estadio del Cacereño influye en algunos servicios, al detectar más afluencia cuando hay partido en casa, sobre todo si el encuentro se juega a última hora de la tarde. A ello suma la relación con la actividad deportiva del club (pádel y tenis), al entender que quienes acuden a jugar encuentran un "incentivo" para quedarse después a consumir. También cuentan con un amplio espacio dedicado a eventos que cuenta con alta demanda.

Temporal

En la entrevista, Fernández vincula la decisión de ajustar precios al contexto de consumo de los últimos meses. Asegura que el "temporal" y la sucesión de días de lluvia y frío han reducido la rotación de clientes en la hostelería, a lo que se ha sumado la "cuesta de enero". En ese escenario, defiende que medidas como la rebaja del menú del día pueden ayudar a sostener la actividad y atraer nuevos comensales.