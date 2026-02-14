Del menú picante al tupper sex: cómo la gastronomía ha reinventado el Día de los Enamorados (y por qué funciona en Cáceres)

La gastronomía ha vivido un giro evidente en fechas señaladas como San Valentín (el Día de los Enamorados): se ha pasado de la cena clásica (flores, vino y velas) a un formato más “experiencial”, donde el plato es solo una parte del plan. En Cáceres, esa idea ha cuajado con iniciativas que mezclan menús provocadores, guiños de humor y actividades paralelas como las del hostelero Álvaro Holgado. Y lo más interesante es que esta tendencia no se ha quedado en lo local: en grandes ciudades se ha impuesto la lógica de “plan completo”, desde cenas tematizadas hasta propuestas rápidas y fotogénicas pensadas para compartir en redes.

En 2026, lo “innovador” no siempre ha sido tecnología en cocina, sino el enfoque: menús con relato, experiencias inmersivas, maridajes menos convencionales (cócteles o bebidas sin alcohol con protagonismo) y platos diseñados para ser recordados (y fotografiados). Esa línea ha encajado con tendencias generales del sector que han impulsado maridajes creativos y una cocina más narrativa.

En la práctica, esto se ha traducido en propuestas muy distintas según la ciudad: Madrid, por ejemplo, se ha llenado de planes que convierten la cena en “evento”, con conceptos como una velada a la luz de cientos de velas o fórmulas más informales para primeras citas. Y también han aparecido opciones “ligeras” que han transformado incluso espacios inesperados en plan romántico (como acciones puntuales de marcas en ubicaciones icónicas).

Cuando un restaurante se sale del guión con propuestas subidas de tono (tartas eróticas, nombres atrevidos, pases con doble sentido), la reacción del cliente suele moverse en dos carriles: curiosidad y complicidad. Quien compra la experiencia va buscando precisamente eso, reírse, romper la solemnidad y tener una anécdota que contar al día siguiente. Aun así, estas cartas “provocadoras” han funcionado mejor cuando se han planteado como humor blanco y juego, no como simple shock. En términos de marketing, el efecto suele ser inmediato: la gente lo comenta, lo comparte y lo recuerda, que es justo lo que persigue un negocio en una fecha hipercompetitiva.

Es el caso de Holgado, responsable de Chefalia (avenida Virgen de la Montaña), el restaurante Maná y el bar Las Claras (ambos en la plaza de Santa Clara), que ha convertido el 14 de febrero en una auténtica campaña global de marca. En Chefalia, el escaparate se ha llenado de rojo, pero también de ironía. A los clásicos corazones de mousse de chocolate blanco con fresas, galleta y chocolate de fresa se suman versiones especiales de la tarta de queso presentada en caja roja con espacio para dedicatoria, cookie dough relleno de Nutella en edición limitada y la habitual Red Velvet reinterpretada para la ocasión.

La nota más comentada llega con las galletas de mantequilla decoradas con formas explícitas —penes, vaginas y mensajes amorosos— que buscan romper con el tópico del regalo empalagoso y añadir un punto de humor adulto a la celebración ("tenemos pollas y coños", dice Holgado abiertamente). Una línea que, lejos de generar rechazo, ha encontrado su público y ha contribuido a que buena parte del producto estuviera reservado con antelación.

Si la pastelería apuesta por lo visual y lo desenfadado, en Maná la experiencia se transforma en espectáculo gastronómico. Este año el restaurante ha diseñado un menú de nueve pases inspirado en películas románticas de Disney, explorando distintas formas de amor: el idealizado, el pasional e incluso el egocéntrico.

Entre los guiños más reconocibles está la recreación del plato de 'La Dama y el Vagabundo', con espaguetis, salsa de tomate y albóndigas, integrado en un recorrido culinario que juega con la memoria emocional del comensal. El menú, con un precio de 48 euros sin bebida, ha rozado el lleno absoluto en la noche fuerte del fin de semana.

La campaña no se queda en la mesa. En Las Claras se ha programado un tupper sex para la semana posterior a San Valentín, ampliando la propuesta hacia el terreno de la educación y el entretenimiento para adultos. Además, la iniciativa se ha reforzado con sorteos en redes sociales que incluyen cena, dulces temáticos y experiencias de bienestar.

Cómo influye el diseño del menú en la experiencia

Y es que el diseño del menú ha dejado de ser “lista de platos” y ha pasado a ser guion. Tipografía, orden, nombres, descripción (más sugerente que técnica) y estructura por “momentos” han construido expectativas: si el menú promete ironía, el comensal entra predispuesto a jugar; si promete romanticismo, se busca intimidad; si promete espectáculo, se tolera mejor el “extra” de precio porque se percibe como experiencia.

El San Valentín más picante se vive en Cáceres / Jorge Valiente

En San Valentín, este detalle pesa el doble: el comensal no solo valora lo que come, también valora cómo se lo cuentan. Y ahí el diseño ha tenido un papel clave para transformar la cena en “plan”.

El humor ha sido uno de los grandes atajos de San Valentín en los últimos años: ha rebajado la cursilería, ha ampliado público (parejas, amigos, solteros) y ha convertido la fecha en un juego social. Las campañas recopiladas en marketing han mostrado esa deriva: marcas y negocios han tirado de creatividad y bromas para destacar en un día saturado de mensajes románticos clónicos.

En hostelería, además, el humor ha tenido una ventaja añadida: se ha compartido muy bien en redes. Un plato con nombre gracioso o una presentación sugerente ha funcionado como “contenido” y no solo como producto.

Otras ciudades que han hecho “algo parecido”

Fuera de Cáceres, el patrón se ha repetido con otro tono: grandes ciudades han apostado por menús especiales y experiencias gastronómicas para atraer a quienes buscan un plan distinto el 14 de febrero. En Madrid, por ejemplo, se han publicado recopilaciones de menús y planes “foodie” específicos para la fecha, con propuestas que van desde lo romántico a lo desenfadado. La idea de fondo ha sido la misma: diferenciarse no solo por el sabor, sino por el concepto.

San Valentín se ha “desacralizado”. Ha seguido siendo una fecha comercial, sí, pero se ha vivido con más ironía y menos obligación. El fenómeno se ha notado en la oferta: se han normalizado planes alternativos, experiencias para amigos, citas informales e incluso celebraciones que han mezclado gastronomía con ocio nocturno o actividades temáticas. En resumen, se ha pasado de “hay que celebrar” a “si lo celebro, que sea divertido o distinto”.