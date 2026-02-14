Primeros controles de alcohol y velocidad en Cáceres: alcoholímetro y sonómetro

Tras más de un mes de vigencia de la nueva Ley del divorcio, Cáceres registró la presentación de su primera demanda de disolución matrimonial, un hecho que llamó la atención de la sociedad local y que marcó un hito en la historia judicial de la ciudad. La demanda, la primera tras la entrada en vigor de la normativa, reflejó cómo la ley comenzaba a influir de manera tangible en la vida de los ciudadanos.

Nuevos controles de tráfico y seguridad vial

Durante ese mismo mes, entraron en funcionamiento el sonómetro y el alcoholímetro, instrumentos destinados a reforzar los controles de tráfico y prevenir accidentes. Los controles se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, generando cierta inquietud entre los conductores, aunque las autoridades defendieron que su uso resultaba fundamental para garantizar la seguridad vial.

Desalojo de viviendas

Por otra parte, la Policía Nacional intervino en un desalojo de viviendas y en la disolución de una manifestación en la Dehesa de los Caballos, donde varios vecinos aguardaban la adjudicación de casas sociales. Durante la operación, los agentes hicieron uso de antidisturbios, lo que provocó tensiones y críticas por parte de asociaciones vecinales y partidos políticos locales. El incidente se convirtió rápidamente en el tema más escandaloso del trimestre, siendo ampliamente comentado tanto en círculos oficiales como en la prensa regional.

Septiembre de 1981 quedó registrado, en definitiva, como un mes de importantes cambios y conflictos para la ciudad: por un lado, la sociedad se adaptaba a nuevas libertades legales; por otro, enfrentaba medidas de control y episodios de confrontación que evidenciaban los desafíos de la convivencia urbana en un momento de transición social y legislativa.