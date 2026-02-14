Nuestro pasado
Primeros controles de alcohol y velocidad en Cáceres: alcoholímetro y sonómetro
Entre medidas legales, controles de seguridad vial y un desalojo conflictivo, la ciudad experimentó un mes de cambios y polémicas
Tras más de un mes de vigencia de la nueva Ley del divorcio, Cáceres registró la presentación de su primera demanda de disolución matrimonial, un hecho que llamó la atención de la sociedad local y que marcó un hito en la historia judicial de la ciudad. La demanda, la primera tras la entrada en vigor de la normativa, reflejó cómo la ley comenzaba a influir de manera tangible en la vida de los ciudadanos.
Nuevos controles de tráfico y seguridad vial
Durante ese mismo mes, entraron en funcionamiento el sonómetro y el alcoholímetro, instrumentos destinados a reforzar los controles de tráfico y prevenir accidentes. Los controles se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, generando cierta inquietud entre los conductores, aunque las autoridades defendieron que su uso resultaba fundamental para garantizar la seguridad vial.
Desalojo de viviendas
Por otra parte, la Policía Nacional intervino en un desalojo de viviendas y en la disolución de una manifestación en la Dehesa de los Caballos, donde varios vecinos aguardaban la adjudicación de casas sociales. Durante la operación, los agentes hicieron uso de antidisturbios, lo que provocó tensiones y críticas por parte de asociaciones vecinales y partidos políticos locales. El incidente se convirtió rápidamente en el tema más escandaloso del trimestre, siendo ampliamente comentado tanto en círculos oficiales como en la prensa regional.
Septiembre de 1981 quedó registrado, en definitiva, como un mes de importantes cambios y conflictos para la ciudad: por un lado, la sociedad se adaptaba a nuevas libertades legales; por otro, enfrentaba medidas de control y episodios de confrontación que evidenciaban los desafíos de la convivencia urbana en un momento de transición social y legislativa.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real