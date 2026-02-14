Día del la Mujer
“Reto 8M: 8K, 8 Motivos por la igualdad”, la ruta senderista por el Día Internacional de la Mujer
El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y desde el ayuntamiento de Cáceres han puesto en marcha un "Reto" con una ruta senderista por la montaña
El Periódico Extremadura
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la concejalía de la Mujer, ha puesto en marcha una ruta senderista por la montaña, bajo el nombre “Reto 8M: 8K, 8 Motivos por la igualdad”, con la colaboración de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME). "Con este evento deportivo se pretende sensibilizar sobre los derechos de la mujer", ha afirmado la concejala de IMAS, Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís.
La ruta dará comienzo a las 9:30 de la mañana con punto de partida desde el Espacio para la creación joven, con una salida de tramo accesible a las 11:30 horas desde Fuente Fría, tramo que inauguró este evento el año pasado, “haciendo de este reto un evento inclusivo y participativo, en el que no dejamos a nadie detrás”, afirma la concejala.
La ruta finalizará en la Plaza Mayor de Cáceres con hora prevista a las 12 del mediodía, momento en el que se repartirá un desayuno popular para dar paso a la lectura del manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la Mujer. El evento tendrá como punto final el concierto de Bambikina.
Inscripción
La inscripción se podrá realizar a través de este enlace o escaneando el código QR disponible en el cartel, de forma totalmente gratuita.
También la concejala ha pedido “presentar las candidaturas al premio 8M, con el que queremos reconocer a entidades o personas por su lucha a favor de la promoción de la igualdad de oportunidades en la ciudad y por la eliminación y prevención de la violencia de género”, ha sentenciado. Un evento con el que desde el ayuntamiento se quiere dar visibilidad a un día muy importante como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
