“Reto 8M: 8K, 8 Motivos por la igualdad”, la ruta senderista por el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la concejalía de la Mujer, ha puesto en marcha una ruta senderista por la montaña, bajo el nombre “Reto 8M: 8K, 8 Motivos por la igualdad”, con la colaboración de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME). "Con este evento deportivo se pretende sensibilizar sobre los derechos de la mujer", ha afirmado la concejala de IMAS, Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís.

Cartel 8 M 2026 / Cedida

La ruta dará comienzo a las 9:30 de la mañana con punto de partida desde el Espacio para la creación joven, con una salida de tramo accesible a las 11:30 horas desde Fuente Fría, tramo que inauguró este evento el año pasado, “haciendo de este reto un evento inclusivo y participativo, en el que no dejamos a nadie detrás”, afirma la concejala.

La ruta finalizará en la Plaza Mayor de Cáceres con hora prevista a las 12 del mediodía, momento en el que se repartirá un desayuno popular para dar paso a la lectura del manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la Mujer. El evento tendrá como punto final el concierto de Bambikina.

Inscripción

La inscripción se podrá realizar a través de este enlace o escaneando el código QR disponible en el cartel, de forma totalmente gratuita.

También la concejala ha pedido “presentar las candidaturas al premio 8M, con el que queremos reconocer a entidades o personas por su lucha a favor de la promoción de la igualdad de oportunidades en la ciudad y por la eliminación y prevención de la violencia de género”, ha sentenciado. Un evento con el que desde el ayuntamiento se quiere dar visibilidad a un día muy importante como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.