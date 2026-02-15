El Carnaval cacereño acusa la fuga a otros municipios y la falta de relevo

El Carnaval cacereño acusa la fuga de vecinos hacia celebraciones de localidades cercanas como Malpartida de Cáceres y Casar de Cáceres, así como la hegemonía de plazas consolidadas como Badajoz, y afronta además un problema estructural de falta de relevo generacional que se traduce en una participación cada vez menor en sus desfiles. Mientras otros municipios mantienen o amplían programación y público, en la capital cacereña el número de comparsas continúa en retroceso.

Desfile dominical del Carnaval cacereño. / Jorge Valiente

Menos comparsas, menos participantes

Los datos confirman la tendencia descendente. En 2018 desfilaron 24 comparsas; en 2026 han sido ocho. De los 500 participantes del pasado año se ha pasado a 430. La reducción no es solo cuantitativa, sino también ambiental: menos grupos en el cortejo y menor presencia de público disfrazado en las calles, lo que merma la sensación de fiesta colectiva.

El descenso sostenido en el número de agrupaciones evidencia que ni los ajustes organizativos ni el empuje de las asociaciones han logrado revertir la curva. El Carnaval resiste, pero con un perímetro cada vez más estrecho.

Dentro del colectivo carnavalero se señala con claridad un fenómeno: el desplazamiento de muchos cacereños para vivir el Carnaval fuera. El modelo de Badajoz, con un concurso multitudinario y una estructura profesionalizada, ejerce un efecto de atracción que impacta directamente en la participación local. También en el entorno más próximo, Malpartida y Casar han consolidado dinámicas festivas populares que apelan a parte del público potencial.

La competencia no es solo simbólica, sino experiencial.

Falta de cantera y relevo generacional

A este contexto se suma la progresiva ausencia de centros educativos en el desfile cacereño, más volcados en otras celebraciones del calendario local (algo que sí se produce en la fiesta de Las Lavanderas y la quema del pelele). Sin la implicación sistemática de colegios y jóvenes, las comparsas encuentran dificultades para renovar integrantes y garantizar continuidad.

Las asociaciones advierten de que la falta de relevo no es un problema coyuntural, sino estructural. Sin incentivos claros para atraer a nuevas generaciones, la base social del Carnaval se reduce cada año.

Polémica por las votaciones

El debate interno sobre el sistema de puntuación añade un factor de desgaste. Algunos participantes cuestionan la transparencia de las valoraciones y consideran que la reiteración de resultados desincentiva la participación. Reclaman criterios más detallados y una mayor claridad en el desglose de puntuaciones.

Fotogalería | El Carnaval Infantil de Cáceres pasea por Cánovas / Jorge Valiente

Preparar el Carnaval implica meses de trabajo, inversión económica en vestuario y coreografías, y una dedicación sostenida. Cuando los resultados no se perciben como objetivos, la frustración crece y el riesgo de abandono aumenta.

En busca de impulso

Pese a todo, el Carnaval cacereño conserva talento, creatividad y compromiso en las agrupaciones que siguen apostando por la fiesta. El reto no es la calidad, sino la escala y la regeneración. Competir con polos consolidados y frenar la fuga hacia otros municipios exigirá revisar el modelo y reforzar la participación comunitaria si se quiere evitar que la tendencia a la baja termine erosionando una de las celebraciones más identitarias del calendario local.