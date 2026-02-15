El Carnaval de Cáceres exhibe los peleles participantes en el concurso en el centro comercial Ruta de la Plata

Una de las novedades del Carnaval de Cáceres de este año ha sido la exposición de los peleles participantes en el concurso —un total de 18— que se puede visitar hasta el 26 de febrero en el centro comercial Ruta de la Plata, en un amplio horario de mañana y tarde, con el objetivo de dar mayor visibilidad a esta tradición tanto a la ciudadanía como a los visitantes. En este espacio también se han programado talleres infantiles gratuitos los domingos 15 y 22 de febrero dirigidos a los más pequeños, con actividades relacionadas con la festividad. El 26 de febrero, a las once de la mañana, se dará a conocer el fallo del concurso de peleles y se entregarán los premios, que este año incluirán, además de diplomas y material escolar, un galardón conmemorativo de metacrilato.

En el día de hoy, hasta el Centro Comercial Ruta de la Plata se ha desplazado la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, que ha podido presenciar la muetra.

El Febrero es un muñeco elaborado fundamentalmente de materiales que ardan, porque ese es su destino, ser pasto de las llamas en una de las fiestas más singulares del Carnaval cacereño. El Pelele no debe superar --al menos este año-- el metro y veinte, su interior está relleno de paja salvo la cabeza, que deja opción a la originalidad con el papel maché y paradójicamente, también hojas de periódico.

Los rasgos, por supuesto, deben ser exagerados, como si de un disfraz se tratara. Con los ropajes ocurre lo mismo. Cuanto más imposible sea la combinación de prendas y colores, mejor. Debe aparentar lo que realmente es: un ser grotesco, irrisorio, un esperpento.

Jorge Valiente

De origen popular, el también conocido como Febrero, se recuperó en 1989, cuando un grupo de ancianos del Taller de Historia Oral de la Universidad Popular de Cáceres decidió rendir homenaje a las lavanderas de la ciudad.

¿Cuál es su origen?

Sin embargo, su origen se remonta a cuando las lavanderas cacereñas celebraban el final del frío invierno con el paseo y quema de un muñeco de trapo y paja, el Pelele, que simbolizaba lo peor de esta época del año y da paso a días más largos. Por ello representaban el mes de febrero con un muñeco que lo llenaban de paja y lo quemaban, que simbolizaba lo malo del trabajo. Iban cantando por las calles las coplas y los cotilleos. Después se reunían para quemar el pelele, comer los dulces y beber los licores que hacían.

La quema del Pelele

La celebración estaba perdida pero gracias a la iniciativa de los alumnos de Historia Oral, Aula de la Tercera Edad de la Universidad Popular de Cáceres se recuperó en 1989 y en la actualidad se realiza el viernes de carnaval. Durante los días anteriores, se confecciona el muñeco (Pelele) que arderá en la hoguera en el Aula de la Tercera Edad. No faltan ni días previos ni durante la celebración los dulces típicos como coquillos o roscas que se reparten entre el público asistente.

El Pelele, de forma tradicional, se pasea en un burro desde la sede del Aula hasta la plaza Mayor acompañado por las lavanderas ataviadas con el traje típico de este oficio, una charanga y alumnos y alumnas de los colegios cacereños que portan su propio Pelele. Al llegar a la plaza se lee el Manifiesto de las Lavanderas y posteriormente se quema al Pelele o Febrero junto con los muñecos realizados en los colegios. Como final de fiesta se reparten los coquillos y aguardiente en el Foro de los Balbos amenizado con música regional.