Javier García continúa la tradición familiar de Foto Javier, un negocio centenario en Cáceres

Javier García representa la cuarta generación al frente de Foto Javier, un negocio dedicado al revelado fotográfico analógico y digital que forma parte de la historia comercial de Cáceres. La aventura comenzó hace casi un siglo de la mano de su bisabuelo, Valentín Javier, y continuó después con su abuelo y su padre, manteniendo siempre el carácter familiar del establecimiento. Los primeros pasos se dieron en la calle Pintores, más adelante la firma abrió también un local en el Centro Comercial, hasta concentrar actualmente su actividad en la Avenida de España, número 18, donde permanece desde hace 35 años. Javier lleva 19 años implicado en el negocio y hoy comparte el día a día con su padre, que continúa en activo, prolongando así una tradición que suma ya cerca de cien años de dedicación a la fotografía en la ciudad.

Trayectoria y recuerdo de Valentín Javier

Valentín Javier García-Fernández fue mucho más que un fotógrafo. Nacido en Cáceres, desarrolló una intensa y polifacética trayectoria como reportero gráfico, empresario teatral y productor de cine, lo que lo convirtió en una figura destacada y respetada en los círculos culturales del país. Falleció en Madrid en 2012, durante la noche de un jueves, y fue incinerado en el cementerio de La Almudena. En la esquela publicada en este mismo diario dejó escrita una única frase, casi como una declaración de principios y de memoria: "Puedo decir que en la Montaña comencé a hacer fotografías". Con esas palabras resumía el profundo vínculo que mantuvo siempre con su tierra, a la que llevó consigo a lo largo de toda su vida y trayectoria profesional.

Valentín Javier, fotógrafo. / El Periódico

La revolución digital y el valor del recuerdo

Javier García explica que el paso de la fotografía analógica a la digital supuso una transformación profunda en el sector. Antes, señala, obtener una buena imagen exigía contar con una cámara de calidad, comprar el carrete y asumir el coste del revelado y de cada copia. El proceso era más pausado y cada disparo tenía un valor añadido. Con la llegada del digital todo cambió: la inmediatez sustituyó a la espera y la tecnología simplificó los pasos.

Sin embargo, subraya que el revelado sigue teniendo vigencia e incluso experimenta un repunte, porque al final las fotografías son recuerdos. Aunque hoy los móviles, los discos duros y los ordenadores almacenan miles de imágenes, muchas veces quedan olvidadas, desordenadas y sin la carga emocional que transmite una copia impresa. Por eso, afirma, muchas personas continúan apostando por los álbumes y el revelado tradicional, y el carrete analógico también está viviendo un renovado interés.

Nuevas herramientas, otra forma de trabajar

"Ha cambiado por completo el sistema que rodea a la fotografía. Ahora, a la hora de hacer una imagen, tengo que tener en cuenta muchos más factores que antes. Con la llegada del digital todo es más inmediato: se disparan muchas más fotos y luego se seleccionan solo algunas. Además, hoy contamos con programas de edición que permiten retocar, corregir y mejorar las imágenes con herramientas cada vez más automáticas y accesibles. Antes era diferente. El proceso era más limitado, pero también más consciente. Cuando hacías una fotografía, tenías que revelarla para poder verla, no existía la inmediatez actual. Cada disparo tenía un coste y un valor, y eso marcaba la manera de trabajar. También había una demanda mucho mayor de revelado, porque era la única forma de disfrutar realmente de la imagen".

Puzzles, fotos y regalos personalizados que marcan la diferencia

Además, Javier García señala que, a pesar de los avances tecnológicos, todavía hay muchas personas que se sienten un poco intimidadas al entrar en la tienda, hacer consultas o incluso organizar sus fotografías. Sin embargo, gracias a su trato cercano y paciente, las personas mayores se sienten escuchadas y apoyadas, ya que se encarga de resolver todos sus problemas y atender todas las solicitudes que necesitan.

'Foto Javier' también ofrece una amplia variedad de artículos inspirados en Extremadura, como puzzles del Teatro Romano de Mérida, el Puente de Alcántara, el casco antiguo de Cáceres e incluso de paisajes de la región, un producto que cuenta con gran demanda. Además, la tienda dispone de numerosos artículos personalizables, lo que permite a los clientes convertir sus recuerdos en objetos únicos.