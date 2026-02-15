Un paseo histórico por Cáceres, un viaje al pasado con sabor a futuro

Visitar Cáceres es adentrarse en una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reúne palacios, murallas y plazas que hacen transportar a los visitantes a otra época de la historia, convirtiendo cada paso en una experiencia única. La Ciudad Monumental y sus monumentos son espacios únicos para disfrutar entre sus historias. La Concatedral de Santa María, la Torre de Bujaco o la Plaza de Santa María conroman un conjunto digno de ser visitado, lugares que se han convertido en escenarios de películas o series de fuera de nuestro país.

La Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Cáceres es el lugar de encuentro donde se abre paso al casco monumental; fue utilizada como mercado de la ciudad después de la Reconquista y fue urbanizada en el siglo XV. Es la puerta al recinto amurallado donde se esconden historias como la de San Jorge, patrón de la ciudad de Cáceres.

Plaza Mayor de Cáceres. / EUROPA PRESS

Concatedral de Santa María

La concatedral de Santa María es otro de los lugares emblemáticos de Cáceres donde siempre hay que ir y visitar si acudes a la ciudad, construida entre los años 1200 y 1700.

Torre de Bujaco

Construida por los almohades por allá en el siglo XII, sobre base de sillares romanos. Tiene una planta cuadrada, con dos matacanes laterales y uno frontal, este último de estilo renacentista, añadido a la torre en el siglo XVIII, y tiene una altura aproximada de 25 metros con remate de almenas.

Bujaco / P. P.

Arco de la Estrella

La puerta principal de entrada a la Ciudad Monumental de Cáceres y punto que une la Plaza Mayor con la Plaza de Santa María, dos lugares emblemáticos de Cáceres, de estilo barroco, fue construida por Manuel de Larra Churriguera en el siglo XVIII sobre una construcción del siglo XV. Es un arco rebajado de gran amplitud y en esviaje, hecho de esta forma para facilitar el paso de los carruajes a la Ciudad Monumental. Está construido mediante perforación de la muralla, que conserva su almenaje.

Museo Helga de Alvear

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear se ha convertido en un lugar de referencia para conocer cultura y donde refugiarse siempre que se quiere aprender y conocer cosas nuevas, fundado el 25 de febrero de 2021. Acabó el año 2025 con un total de 15.421 visitas a fecha 30 de diciembre, 5 convirtiéndose en récord de visitantes y consolidando con éxito, entre lo más destacado, exposiciones temporales o proyectos de community engagement y propuestas para la diversificación de sus audiencias.

Más que saber de Cáceres

Pero Cáceres no solo destaca por su patrimonio. La ciudad cuenta con una intensa actividad cultural durante todo el año, con festivales, como el Womad, el Iris Flahs entre otros, exposiciones en diferentes ubicaciones de la ciudad y eventos que dinamizan su vida social del día a día, como conciertos en la Plaza Mayor o mercadillos que visitar. A ello se suma su apuesta por la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto que impulsa nuevas iniciativas y posiciona a la ciudad como referente cultural del suroeste peninsular.

La gastronomía es otro de los grandes motivos para visitar la ciudad. Platos tradicionales como la torta del Casar, el jamón ibérico o las migas extremeñas conviven con propuestas innovadoras en restaurantes reconocidos a nivel nacional, lo que convierte a Cáceres en un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa.

También, su entorno natural ofrece múltiples posibilidades para el turismo activo. Muy pocos kilómetros separan diferentes rutas donde pasear o la observación de aves al aire libre, otro atractivo cultural de la ciudad de Cáceres, lo que permite combinar cultura, naturaleza y descanso en un mismo viaje.

Cáceres se posiciona como uno de los destinos donde viajar y pasar un fin de semana o varios, con una oferta turística en crecimiento y una identidad marcada por su historia, capaz de atraer tanto a visitantes nacionales como internacionales en cualquier época del año.