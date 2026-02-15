Takicardia se alza como comparsa ganadora del Desfile de Carnaval de Cáceres

La comparsa Takicardia se alzó a última hora de la noche de este sábado, 14 de febrero (Dïa de los Enamorados, por cierto), como ganadora del Concurso de Comparsas del Carnaval de Cáceres. El anuncio se realizó tras el desfile en un acto que congregó a los carnavaleros en la carpa de la plaza Mayor. En segunda posición quedaron los de Al Lío y en tercera, La Banda del Colorete. Todo ello tras un desfile que sigue perdiendo fuelle en materia de comparsas, y donde ni el empuje asociativo ni los cambios de formato han logrado revertir esa curva descendente. Si en 2018 el desfile del sábado carnavalero reunió a 24 comparsas, en 2026 apenas son ocho las que han recorrido las calles de la ciudad. Un aspecto que se suple con el ingenio y el colorido que las comparsas que resisten aportan al festejo.

Jorge Valiente

En 2018, el Ayuntamiento de Cáceres trataba de “tomar impulso” para rescatar un festejo que ya venía acusando desgaste. Con una inversión superior a los 16.000 euros, se consiguió superar el millar de participantes en el desfile, una cifra que contrastaba con las apenas 400 personas que habían respondido a la convocatoria ciudadana anteriormente. Y una cifra que se vuelve a repetir este año.

Una de las novedades de esta edición ha sido el incremento de los premios del desfile, con la incorporación de un sexto galardón y una dotación total de 5.000 euros. Además, la empresa extremeña Electrocash colabora con dos premios especiales dentro del concurso. El cartel de este año ha recuperado la imagen de Robbie Ramone, rediseñada en tonos verdes, con la intención de reforzar la identidad del Carnaval cacereño. Desde el Ayuntamiento se ha invitado a vecinos y visitantes a participar en las actividades y a disfrutar de un fin de semana que volverá a llenar de música y color el centro de la ciudad.

Jorge Valiente

Pese a las dificultades, el Carnaval resiste y lo hace gracias a sus últimos héroes, que le ponen todo el empeño pero que, desgraciadamente, no obtienen ni el apoyo del público en la calle ni el que debiera darle la Concejalía de Festejos.

El plato de hoy

Este domingo 15 se cierra la fiesta con el segundo desfile, en horario de mañana, con salida a las 12.00 horas desde el paseo de Cánovas (flores Juanvic) hasta la plaza Mayor. A partir de las 14.00 horas, las comparsas volverán a reunirse en la carpa, donde se celebrará una garbanzada popular. Desde las 17.00 horas actuará el grupo Los Cassettes, con un repertorio centrado en música de los años 80 y 90.