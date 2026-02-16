El atraco en una sucursal bancaria de Nuevo Cáceres se engloba en una investigación a nivel suprarregional

El departamento de prensa de la Policía Nacional anuncia que la investigación del robo acontecido hace justo un mes en la sucursal bancaria de Caja Rural de Extremadura de la barriada de Nuevo Cáceres se ha englobado en una actuación a nivel suprarregional. Según cuentan, no pueden aportar nuevos detalles, pero todo apunta a que este suceso estaría vinculado a otros que se han producido en distintas regiones del país. También se remiten a la oficina de comunicación estatal para dar información sobre este caso, aunque por el momento no aportan novedades.

Del atraco se conoce poco. Ni la propia sucursal bancaria ni la Policía Nacional han aportado datos más allá de confirmar que el robo se produjo y que los dos ladrones, que iban encapuchados, huyeron con "una cantidad grande de dinero".

Cámaras de seguridad

Este diario pudo conocer días después que los agentes habían solicitado las cámaras de seguridad de negocios cercanos para tratar de identificar a los autores del robo. Es posible que llevasen varios días merodeando la zona para recabar toda la información necesaria para acometer el robo y conocer cuál sería el mejor momento. Finalmente, se decantaron por realizarlo a última hora de la mañana del pasado viernes, 16 de enero.

Desde ese momento, los vecinos y establecimientos trataron de recuperar la normalidad por un suceso que provocó cierto susto aunque, eso sí, no fue en ese mismo momento. La mayoría de los residentes en la zona no fueron conscientes de lo que había ocurrido hasta que vieron las patrullas de la Policía Nacional o hasta que se enteraron por la prensa.

En una hora

El atraco se produjo en apenas unos minutos, justo entre las 14.00 y las 14.30 horas. A partir de ese momento comenzaron a acercarse patrullas al lugar de los hechos (apenas a 450 metros de distancia). También estuvo recogiendo pruebas la Policía Científica.