Después del cierre por motivos de seguridad
Cáceres reabre sus parques tras el temporal, salvo el del Príncipe y el Castro Guardiola de Moctezuma
Los servicios técnicos municipales, junto a la concesionaria de zonas verdes, han llevado a cabo una inspección exhaustiva del estado de los parques tras el temporal
El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que a lo largo de la tarde de este lunes volverán a abrir todos los parques perimetrados de la ciudad que permanecían cerrados tras las intensas lluvias y, especialmente, los episodios de viento registrados en los últimos días, con la excepción del Parque del Príncipe y del Parque Castro Guardiola, que continuarán clausurados por precaución.
El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha explicado que esta decisión llega después de que los servicios técnicos municipales, junto a la concesionaria de zonas verdes de la ciudad, Taller, hayan realizado "una revisión detallada del estado de las instalaciones" tras el temporal.
Según ha señalado el edil, la inspección se ha centrado principalmente en los parques más afectados, así como en las arboledas y en aquellas zonas que pudieran presentar riesgo de caída o desprendimiento.
Riesgo para los usuarios
Tras esta evaluación, el gobierno local ha decidido proceder a la reapertura de todos los recintos a lo largo de la tarde, con la excepción de dos espacios: el Parque del Príncipe y el Parque Castro Guardiola, situado en la calle Atahualpa, que permanecerán cerrados "porque todavía presentan cierto riesgo en zonas en las que pueden afectar a posibles usuarios", ha subrayado Muriel.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
- El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval