Después del cierre por motivos de seguridad

Cáceres reabre sus parques tras el temporal, salvo el del Príncipe y el Castro Guardiola de Moctezuma

Los servicios técnicos municipales, junto a la concesionaria de zonas verdes, han llevado a cabo una inspección exhaustiva del estado de los parques tras el temporal

Ramas caídas sobre en un parque de Cáceres tras los fuertes vientos del fin de semana.

Ramas caídas sobre en un parque de Cáceres tras los fuertes vientos del fin de semana. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que a lo largo de la tarde de este lunes volverán a abrir todos los parques perimetrados de la ciudad que permanecían cerrados tras las intensas lluvias y, especialmente, los episodios de viento registrados en los últimos días, con la excepción del Parque del Príncipe y del Parque Castro Guardiola, que continuarán clausurados por precaución.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha explicado que esta decisión llega después de que los servicios técnicos municipales, junto a la concesionaria de zonas verdes de la ciudad, Taller, hayan realizado "una revisión detallada del estado de las instalaciones" tras el temporal.

Según ha señalado el edil, la inspección se ha centrado principalmente en los parques más afectados, así como en las arboledas y en aquellas zonas que pudieran presentar riesgo de caída o desprendimiento.

Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes

Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes

Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes / Carlos Gil

Riesgo para los usuarios

Tras esta evaluación, el gobierno local ha decidido proceder a la reapertura de todos los recintos a lo largo de la tarde, con la excepción de dos espacios: el Parque del Príncipe y el Parque Castro Guardiola, situado en la calle Atahualpa, que permanecerán cerrados "porque todavía presentan cierto riesgo en zonas en las que pueden afectar a posibles usuarios", ha subrayado Muriel.

