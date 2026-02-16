La calle de Cáceres de cuatro bloques, un hotel y un futbolista que se descalzó las botas por la medicina estética

Tiene cuatro números (el 1 y el 3 a un lado; el 2 y el 4 al otro). Cuatro bloques, una esquina con un hotel que construyó Pinilla y la carnicería que acaba de abrir Zeus Carrero. Situada en el barrio de La Madrila (distrito Oeste), fuera del casco histórico pero en pleno centro, esta vía toma su nombre de San Juan de Dios (1495-1550), fundador de la Orden Hospitalaria dedicada al cuidado de enfermos y necesitados. El callejero cacereño, como en tantas ciudades españolas, rindió así homenaje a una figura vinculada a la asistencia sanitaria y la caridad.

Su ubicación es inmejorable: hace esquina con la avenida Virgen de Guadalupe, a la que muchos cacereños siguen nombrando como Paseo de las Acacias, y desemboca en la plaza de Bruselas, Y justo en ese cruce se levanta, con poderío, el Hotel Alcántara, un referente del mundo de los negocios en Cáceres. Fue inaugurado el 17 de agosto de 1966, a las 19.30 horas, como un "moderno establecimiento" que simbolizaba la expansión urbana y turística de los años sesenta, tal como reflejaban las crónicas de la época recogidas por este mismo diario. El edificio fue obra del arquitecto Dionisio Hernández Gil y lo ejecutó Construcciones Pinilla, la empresa que levantó Valentín Pinilla, un hombre que trabajó por sus sueños y que contrató a muchos otros para que trabajaran por lograrlos. La educación que le dieron sus padres y la experiencia de la vida le hizo construir un barrio, dos hoteles, un geriátrico, un Palacio de Justicia y hasta impulsar una explotación agropecuaria. No se dio por vencido. Porque tuvo motivación, pero también hábito. Pensó en grande, pero tuvo fe. Hizo lo que le dictaron el corazón, la cabeza, pero sobre todo el instinto.

De su legado queda esta obra que desembocó en una posterior sociedad Hotel Alcántara SA, constituida formalmente en 1978, aunque el hotel ya funcionaba desde su apertura. Desde entonces ha estado gestionado por una misma familia. En la actualidad cuenta con 66 habitaciones actualizadas y equipadas, restaurante, cafetería y una plantilla de 12 empleados. Ha sido objeto de varias reformas, con una importante en 2000 y una renovación parcial en 2010. Su localización, en pleno centro administrativo y a un paso de la ciudad monumental, lo ha convertido en puerta de entrada para miles de visitantes. Dispone incluso de vado para facilitar la descarga de equipaje a pie de hotel. En una calle que apenas suma cuatro números, el Alcántara ha sido durante décadas la fachada más visible.

Cuatro números, muchos nombres

Pero San Juan de Dios no es solo hotel. En el número 1 (Edificio Acacias, también levantado por Pinilla) se encuentran la Clínica de Salud Mental de la doctora Sánchez, RAM Asesores y el despacho del abogado Marcelino Rodríguez Serrano. También sobreviven clásicos como el bar Manolito, con clientela fiel y sabor de siempre, o negocios como Coco Loco, la peluqueróa que se trasladó desde Diego María Crehuet.

En el número 3 (también Edificio Acacias) conviven Terra Ingeniería SL, la Unidad de Atención a la Pareja y la Familia, la consulta de la psicóloga María Guadalupe Andrada, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, la consulta de traumatología del doctor Hernández Carretero y el centro examinador de la Universidad Católica de Ávila (University of Wales).

Enfrente, en el 2 y el 4, han tenido sede firmas como Proyectica (ingeniería y consultoría técnica especializada en proyectos, dirección de obras, licencias, legalizaciones e instalaciones acústicas), aunque su local se encuentra actualmente disponible. También esá Sistecron S. L., joyería especializada en las maquinarias industriales de su sector y que lleva desde el número 6 el reconocido Juan Carlos Moreno. Justo enfrente, ARC Arquitectura, Urbanismo y Soluciones Inmobiliarias, donde en su origen estuvo la peluquería Los Ángeles Hair&Beauty, que luego trasladaron a su sede actual de la cercana calle Viena y que lideran Miriam León (la estilista de origen andaluz que siempre supo que el mundo de la belleza sería su vida) y Juanma Morán (conocido por su entrega y pasión en el mundo del fútbol, que dio un giro sorprendente y exitoso a su carrera profesional. Tras colgar las botas, encontró una nueva vocación en el arte de la peluquería, convirtiéndose en un magnífico y reconocido estilista en Extremadura y en otras zonas de España).

Y no ha sido el único. No todos los días un exfutbolista se descalza las botas para dedicarse a la medicina estética. Yelidá José Oyola, conocido como Yeli en su etapa deportiva, fue delantero del Cacereño en dos etapas. Fue goleador del ascenso a Segunda B y el ariete del equipo que en 1998 se proclamó campeón del grupo I y se quedó a un paso de subir a Segunda División. "Perdoné ocho millones de pesetas al Numancia para venir al Cacereño. Aquí vi la parte bonita y la fea del deporte y ambas me hicieron crecer. Soy un producto de lo que fui como futbolista", recordó en una entrevista con este periódico al rememorar aquella etapa.

Años después, su nombre sigue sonando en Cáceres, pero ya lejos del estadio (por cierto, el otro día pasó por la fiesta de despedida del pub La Lambretta, de Jesús). Es el director médico y fundador de Clínicas Revitae, red especializada en medicina estética avanzada, cirugía estética, tratamientos regenerativos y, especialmente, en el abordaje de varices y problemas venosos. La clínica se ha promocionado por el desarrollo de la llamada Fleboterapia Regenerativa o Fleboterapia Tridimensional Regenerativa, técnica propia que, según la información difundida por el centro, busca regenerar el sistema venoso sin eliminar las venas y mejorar tanto la sintomatología como la apariencia estética. Con más de dos décadas de experiencia en medicina estética, Oyola ha construido una segunda carrera profesional que poco tiene que ver con los goles, pero que también se apoya en la constancia y la disciplina.

Y es que San Juan de Dios puede recorrerse en menos de un minuto. Cuatro números, dos aceras, un hotel que nació con la modernización de los sesenta, despachos profesionales, consultas médicas y el eco de un delantero que cambió el césped por la camilla.