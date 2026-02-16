Educación digital
El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
El alumnado ha defendido el proyecto en la final celebrada el pasado viernes en Madrid, en la que compitieron los diez mejores trabajos seleccionados en España
Un colegio de Cáceres ha obtenido el Premio a la Innovación en la sexta edición del SuperReto DigiCraft 2025-2026, una iniciativa nacional impulsada por la Fundación Vodafone España en el marco del proyecto DigiCraft. El centro educativo ha representado a Extremadura en la final nacional, que se ha celebrado este viernes, 13 de febrero, en el Vodafone Lab de Madrid.
El proyecto WhatShut surge a partir de situaciones reales detectadas en el aula, relacionadas con conflictos en grupos de mensajería instantánea derivados de comentarios hirientes, malentendidos o mensajes escritos sin considerar su impacto emocional. Mediante metodologías activas como el Design Thinking, el grupo que ha liderado la iniciativa ha llevado a cabo un proceso de investigación, reflexión y trabajo cooperativo que ha culminado en el desarrollo de una versión beta de una aplicación.
La propuesta del colegio La Asunción - Josefinas combina programación y entrenamiento de inteligencia artificial para plantear una posible extensión de mensajería que analiza mensajes en tiempo real, bloquea aquellos potencialmente ofensivos y propone alternativas más respetuosas.
Los representantes del centro educativo han estado acompañados en este evento por el director general de FP, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez Durán, y por el equipo de Código Escuela 4.0 de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.
La presencia del centro cacereño en la final del SuperReto DigiCraft constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado en el ámbito de la educación digital y representa una "oportunidad formativa relevante" para el alumnado extremeño, que ha podido compartir su proyecto en un entorno nacional e internacional. Esta iniciativa "refuerza el papel de la educación digital" en Extremadura y pone de manifiesto la "importancia de fomentar entre los más jóvenes un uso responsable, crítico y creativo" de la tecnología como vía para abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal.
