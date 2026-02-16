El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional

Un colegio de Cáceres ha obtenido el Premio a la Innovación en la sexta edición del SuperReto DigiCraft 2025-2026, una iniciativa nacional impulsada por la Fundación Vodafone España en el marco del proyecto DigiCraft. El centro educativo ha representado a Extremadura en la final nacional, que se ha celebrado este viernes, 13 de febrero, en el Vodafone Lab de Madrid.

El proyecto WhatShut surge a partir de situaciones reales detectadas en el aula, relacionadas con conflictos en grupos de mensajería instantánea derivados de comentarios hirientes, malentendidos o mensajes escritos sin considerar su impacto emocional. Mediante metodologías activas como el Design Thinking, el grupo que ha liderado la iniciativa ha llevado a cabo un proceso de investigación, reflexión y trabajo cooperativo que ha culminado en el desarrollo de una versión beta de una aplicación.

La propuesta del colegio La Asunción - Josefinas combina programación y entrenamiento de inteligencia artificial para plantear una posible extensión de mensajería que analiza mensajes en tiempo real, bloquea aquellos potencialmente ofensivos y propone alternativas más respetuosas.

Los representantes del centro educativo han estado acompañados en este evento por el director general de FP, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez Durán, y por el equipo de Código Escuela 4.0 de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

La presencia del centro cacereño en la final del SuperReto DigiCraft constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado en el ámbito de la educación digital y representa una "oportunidad formativa relevante" para el alumnado extremeño, que ha podido compartir su proyecto en un entorno nacional e internacional. Esta iniciativa "refuerza el papel de la educación digital" en Extremadura y pone de manifiesto la "importancia de fomentar entre los más jóvenes un uso responsable, crítico y creativo" de la tecnología como vía para abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal.