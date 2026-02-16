El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués

El año 2026 se perfila como una fecha determinante para el futuro de la conexión por autovía entre Madrid y Lisboa a través del norte de la provincia de Cáceres. Mientras el Parlamento portugués ya ha aprobado la construcción de la IC-31 con perfil de autovía y sin peajes, imponiendo al Gobierno luso el inicio de las obras ese mismo año, la Junta de Extremadura tiene en marcha la redacción del estudio de viabilidad y la estructuración de la concesión de la parte española a través de la empresa madrileña Peyco.

La Asamblea de la República dio luz verde a la conexión entre la A23, en Alcains, y Monfortinho, en el municipio de Idanha-a-Nova. La decisión obliga al Ejecutivo portugués a iniciar los trabajos en 2026 y garantiza que el trazado será gratuito, descartando la opción de una concesión con peajes. En la Beira Baixa y en el distrito de Castelo Branco la medida ha sido interpretada como un impulso histórico para romper el aislamiento y reforzar el eje Lisboa-Madrid, tal y como informa el diario luso O Regioes.

Sin peajes definitivamente

El Gobierno había solicitado a Infraestruturas de Portugal la evaluación de un modelo de contratación que incluía la posibilidad de una colaboración público-privada con cobro de peajes. La decisión parlamentaria invalida esa solución y obliga al Ejecutivo a reformular el encuadre técnico y financiero del proyecto, garantizando la gratuidad total del tramo. La infraestructura está considerada esencial para la cohesión territorial y el desarrollo económico del interior, subrayando que los peajes restarían competitividad a las empresas y aumentarían los costes para las poblaciones del distrito de Castelo Branco.

Autovia autonómica EX-A1, cerca de Plasencia. / Toni Gudiel

La decisión parlamentaria, fechada el 5 de noviembre de 2025, se interpreta en la región como una victoria histórica tras años de bloqueos. Los alcaldes y las fuerzas económicas locales esperan ahora la presentación del calendario definitivo de ejecución y la confirmación de que el Gobierno cumplirá íntegramente el mandato impuesto por la Asamblea de la República.

Cabe recordar que la autovía se encontraba el año pasado con un freno en el tramo portugués. El Gobierno luso solamente destinó un millón de euros de sus presupuestos para la redacción del estudio de impacto ambiental de uno de los trazados, el más cercano a la frontera, por la orografía del terreno. El otro estaba listo, con dinero aportado y a la espera de la licitación para que las obras diesen comienzo cuanto antes. Esta sería, presumiblemente, la obra que daría comienzo en los próximos meses.

Parte extremeña

A este lado de la frontera, la Junta formalizó el pasado 10 de julio el contrato para la redacción del servicio de análisis y estructuración de las concesiones de obras públicas y el estudio de viabilidad del tramo extremeño. Desde esa fecha, la empresa adjudicataria dispone de un plazo de doce meses para entregar la documentación técnica que permitirá definir el modelo definitivo de ejecución. La firma encargada de estos trabajos es Peyco (Proyectos, Estudios y Construcciones S.A.).

El modelo elegido por el Ejecutivo autonómico es el de colaboración público-privada. La concesionaria que resulte adjudicataria asumirá la construcción, financiación, operación y mantenimiento de la autovía y la Junta activará posteriormente un sistema de Pago por Disponibilidad, con abonos anuales condicionados al cumplimiento de estándares de calidad. La administración regional defiende que esta fórmula permite avanzar en una infraestructura que, con recursos propios y sin fondos europeos, no resulta viable en el contexto actual.

Enlace

La futura autovía permitirá enlazar Madrid con Portugal por el norte cacereño, facilitando la conexión con la Beira Baixa, Castelo Branco y Lisboa y configurando el itinerario más corto entre ambas capitales por este corredor. El trazado extremeño, dividido en dos tramos, es considerado estratégico para el desarrollo del norte de la provincia y para el transporte de mercancías.

Con Portugal obligado por mandato parlamentario a iniciar las obras de la IC-31 en 2026 y Extremadura inmersa en la fase técnica previa a la concesión, este año se presenta como decisivo para comprobar si el histórico eje Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres pasa del papel a la maquinaria.