Un desprendimiento obliga a cortar parte del acerado en la avenida de España de Cáceres

Un desprendimiento ha obligado a la Policía Local de Cáceres a cortar parte del acerado en la avenida de España, en las inmediaciones de la residencia Ciudad Jardín, situada en el entorno del Paseo de Cánovas.

Según han explicado fuentes municipales, el suceso se ha producido a causa del viento registrado en las últimas horas, que ha provocado la caída de varios fragmentos desde la parte alta de una pared. Ante el riesgo de que puedan desprenderse más trozos, los agentes han procedido a acordonar la zona afectada y a restringir el paso de peatones por ese tramo de la acera.

El espacio permanece señalizado con cintas y se ha habilitado un itinerario alternativo para garantizar la seguridad de los viandantes. Para ello, ha sido necesario utilizar varios aparcamientos situados en la zona más próxima, que están sirviendo como paso provisional mientras se mantiene el corte.

Afortunadamente, el desprendimiento no ha causado daños personales. El acordonamiento se mantendrá hasta que se revise la estructura y se descarte cualquier nuevo riesgo de caída.