Sucesos
Un desprendimiento obliga a cortar parte del acerado en la avenida de España de Cáceres
El incidente, ocurrido junto a la residencia Ciudad Jardín, no ha causado daños personales
Un desprendimiento ha obligado a la Policía Local de Cáceres a cortar parte del acerado en la avenida de España, en las inmediaciones de la residencia Ciudad Jardín, situada en el entorno del Paseo de Cánovas.
Según han explicado fuentes municipales, el suceso se ha producido a causa del viento registrado en las últimas horas, que ha provocado la caída de varios fragmentos desde la parte alta de una pared. Ante el riesgo de que puedan desprenderse más trozos, los agentes han procedido a acordonar la zona afectada y a restringir el paso de peatones por ese tramo de la acera.
El espacio permanece señalizado con cintas y se ha habilitado un itinerario alternativo para garantizar la seguridad de los viandantes. Para ello, ha sido necesario utilizar varios aparcamientos situados en la zona más próxima, que están sirviendo como paso provisional mientras se mantiene el corte.
Afortunadamente, el desprendimiento no ha causado daños personales. El acordonamiento se mantendrá hasta que se revise la estructura y se descarte cualquier nuevo riesgo de caída.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
- El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval