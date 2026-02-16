Gastronomía
Estreno por todo lo alto de 'En Frente by Oquendo' en Cáceres: "El secreto es tener los mejores clientes"
El nuevo establecimiento, ubicado justo en frente del restaurante en la calle Obispo Segura Sáez, dará empleo a seis nuevos trabajadores
La música en directo de Ermitaños de la paz puso la nota musical en una inauguración por todo lo alto con jamón, pinchos y buen vino
Siempre hay que celebrar los proyectos que nacen y crecen en Cáceres. Este lunes, la sociedad Oquendo Gastronomía ha inaugurado por todo lo alto su nuevo establecimiento en la calle Obispo Segura Sáez: ‘En Frente’, una tapería y vinoteca situada, como indica su propio nombre, frente al Restaurante Oquendo.
Los empresarios Raúl Fuentes, José Rodríguez, Paco Piñeiro, Pedro Piñeiro y Alberto Latín han celebrado, acompañados por decenas de representantes de la sociedad cacereña, empresarios y miembros del equipo de gobierno municipal, la apertura de un local que nace con el vocación de evolucionar. "Queremos que invite a entrar, que una vez dentro invite a quedarse, y que cuando uno se vaya invite a volver", ha señalado Fuentes durante su intervención.
Intervenciones
El acto ha estado conducido por el periodista Miguel Ángel Muñoz Rubio, redactor jefe de El Periódico Extremadura. También han tomado la palabra el propio Raúl Fuentes, en nombre de la sociedad, y el concejal Pedro Muriel, en representación del Ayuntamiento.
Muñoz ha querido recordar el reciente cierre de establecimientos emblemáticos como Zani y La Lambretta, y ha presentado ‘En Frente’ como un relevo ilusionante para la hostelería cacereña. Ha defendido el sector como motor económico fundamental para la ciudad, generador de empleo y atracción turística. "Esta apertura nos llena de una alegría inmensa y nos hace ver que un negocio llevado con tino y delicadeza puede salir adelante", ha incidido.
Raúl Fuentes
Por su parte, Fuentes ha agradecido públicamente el apoyo de este diario al sector hostelero y ha explicado el origen del nombre del nuevo espacio. “Podíamos haber escogido cualquier otro, pero sabemos que todo el mundo lo acabaría conociendo como el establecimiento que está enfrente de Oquendo”, ha precisado. También ha subrayado la ubicación estratégica, en la zona de Los Obispos, un área consolidada de ocio gastronómico en la ciudad.
El empresario ha destacado la diferenciación respecto al restaurante original, con una oferta basada en ibéricos, quesos, encurtidos y conservas gourmet, además de mantener una cuidada carta de vinos. El local, elegante pero informal, ha sido renovado con baldosas de mosaico hidráulico y mobiliario actual, pensado para un tapeo más desenfadado.
Fuentes ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo humano. "Éramos doce en el restaurante y se suman otros seis empleados. Les estoy agradecido porque han salido de su zona de confort para adaptarse a este nuevo local", ha afirmado. Tampoco ha olvidado a Pablo Medrano y Julia Moreno, impulsores del restaurante original, asumido por la actual sociedad hace tres años. "Nuestro secreto es que tenemos el mejor cliente que se puede tener en hostelería", ha concluido.
Valentía empresarial
Pedro Muriel ha reconocido la valentía empresarial de los socios al ampliar la oferta hostelera y ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento al sector. Ha puesto en valor la continuidad y la calidad mantenidas tras el relevo generacional del negocio y ha recordado medidas municipales recientes, como la creación de una comisión de terrazas para adaptar la normativa a las necesidades de la hostelería, inexistente hasta ahora.
La inauguración ha contado con jamón, pinchos y vino, además de música en directo a cargo de Ermitaños de la Paz, con Gonzalo a la guitarra, Marta al cajón y la voz de ambos.
Asistentes
Entre los asistentes se encontraban la directora comercial de El Periódico Extremadura, Nelia Pulido; los concejales Tirso Leal, Noelia Rodríguez, Ángel Orgaz y Jorge Suárez; y empresarios como Maribel Gutiérrez, directora en Cáceres de Caja Rural de Extremadura; Carlos Luna, director comercial de Dimarca; Felipe Vela; Alfonso y José María Abreu, de Construcciones Abreu; Paco García, de Tabiex; Tomás Pérez, director general de Magenta; Eugenio Vega, de Tulum Grupo Gestor; Milagros Abreu, maestra y cooperativista de Licenciados Reunidos; y Yelida José Oyola, propietario de Clínicas Revitae.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
- El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval