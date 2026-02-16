Estreno por todo lo alto de 'En Frente by Oquendo' en Cáceres: "El secreto es tener los mejores clientes"

Siempre hay que celebrar los proyectos que nacen y crecen en Cáceres. Este lunes, la sociedad Oquendo Gastronomía ha inaugurado por todo lo alto su nuevo establecimiento en la calle Obispo Segura Sáez: ‘En Frente’, una tapería y vinoteca situada, como indica su propio nombre, frente al Restaurante Oquendo.

Los empresarios Raúl Fuentes, José Rodríguez, Paco Piñeiro, Pedro Piñeiro y Alberto Latín han celebrado, acompañados por decenas de representantes de la sociedad cacereña, empresarios y miembros del equipo de gobierno municipal, la apertura de un local que nace con el vocación de evolucionar. "Queremos que invite a entrar, que una vez dentro invite a quedarse, y que cuando uno se vaya invite a volver", ha señalado Fuentes durante su intervención.

Fotogalería | Estreno por todo lo alto de En frente by Oquendo en Cáceres / Carlos Gil

Intervenciones

El acto ha estado conducido por el periodista Miguel Ángel Muñoz Rubio, redactor jefe de El Periódico Extremadura. También han tomado la palabra el propio Raúl Fuentes, en nombre de la sociedad, y el concejal Pedro Muriel, en representación del Ayuntamiento.

Muñoz ha querido recordar el reciente cierre de establecimientos emblemáticos como Zani y La Lambretta, y ha presentado ‘En Frente’ como un relevo ilusionante para la hostelería cacereña. Ha defendido el sector como motor económico fundamental para la ciudad, generador de empleo y atracción turística. "Esta apertura nos llena de una alegría inmensa y nos hace ver que un negocio llevado con tino y delicadeza puede salir adelante", ha incidido.

Raúl Fuentes

Por su parte, Fuentes ha agradecido públicamente el apoyo de este diario al sector hostelero y ha explicado el origen del nombre del nuevo espacio. “Podíamos haber escogido cualquier otro, pero sabemos que todo el mundo lo acabaría conociendo como el establecimiento que está enfrente de Oquendo”, ha precisado. También ha subrayado la ubicación estratégica, en la zona de Los Obispos, un área consolidada de ocio gastronómico en la ciudad.

El empresario ha destacado la diferenciación respecto al restaurante original, con una oferta basada en ibéricos, quesos, encurtidos y conservas gourmet, además de mantener una cuidada carta de vinos. El local, elegante pero informal, ha sido renovado con baldosas de mosaico hidráulico y mobiliario actual, pensado para un tapeo más desenfadado.

Fuentes ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo humano. "Éramos doce en el restaurante y se suman otros seis empleados. Les estoy agradecido porque han salido de su zona de confort para adaptarse a este nuevo local", ha afirmado. Tampoco ha olvidado a Pablo Medrano y Julia Moreno, impulsores del restaurante original, asumido por la actual sociedad hace tres años. "Nuestro secreto es que tenemos el mejor cliente que se puede tener en hostelería", ha concluido.

Valentía empresarial

Pedro Muriel ha reconocido la valentía empresarial de los socios al ampliar la oferta hostelera y ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento al sector. Ha puesto en valor la continuidad y la calidad mantenidas tras el relevo generacional del negocio y ha recordado medidas municipales recientes, como la creación de una comisión de terrazas para adaptar la normativa a las necesidades de la hostelería, inexistente hasta ahora.

La inauguración ha contado con jamón, pinchos y vino, además de música en directo a cargo de Ermitaños de la Paz, con Gonzalo a la guitarra, Marta al cajón y la voz de ambos.

Asistentes

Entre los asistentes se encontraban la directora comercial de El Periódico Extremadura, Nelia Pulido; los concejales Tirso Leal, Noelia Rodríguez, Ángel Orgaz y Jorge Suárez; y empresarios como Maribel Gutiérrez, directora en Cáceres de Caja Rural de Extremadura; Carlos Luna, director comercial de Dimarca; Felipe Vela; Alfonso y José María Abreu, de Construcciones Abreu; Paco García, de Tabiex; Tomás Pérez, director general de Magenta; Eugenio Vega, de Tulum Grupo Gestor; Milagros Abreu, maestra y cooperativista de Licenciados Reunidos; y Yelida José Oyola, propietario de Clínicas Revitae.