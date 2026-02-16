La Junta de Extremadura defiende a la gerente del Área de Salud de Cáceres tras renunciar a presentarse a la oposición de enfermería

La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha defendido a la gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís (que también es concejala en el ayuntamiento cacereño), tras renunciar a presentarse a las oposiciones a las que se había inscrito. Sin embargo, desde el departamento de prensa inciden en que sí podía acudir por ley y recuerdan hasta cuatro casos en los que, siendo el PSOE el partido en el Gobierno, hubo cargos que se presentaron a procesos selectivos y algunos de ellos obtuvieron plaza en propiedad.

Encarna Solís, que llegó a la gerencia en octubre de 2023 y lo compatibiliza con la Concejalía de Asuntos Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI, se inscribió en dos procesos selectivos hace varios meses: enfermera de urgencias de atención primaria y enfermera. En cuanto al primero, aportan el certificado donde se acredita su no participación en el examen celebrado el pasado 9 de noviembre en Badajoz. Y sobre el segundo, que está convocado para el próximo 28 de febrero, aseguran que ya ha manifestado en varias ocasiones su intención de no acudir.

La ley

Desde la consejería subrayan que Extremadura es la única comunidad autónoma que introduce limitaciones para que determinados cargos públicos puedan concurrir a procesos selectivos. Dicha restricción se recoge en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobada durante el mandato del Partido Popular (2011-2015). Esa normativa prohíbe, entre otros, que el presidente o presidenta de la Junta, los consejeros y los altos cargos se presenten a oposiciones convocadas por la administración autonómica o por sus organismos dependientes mientras ejercen sus funciones. Sin embargo, aclaran que los gerentes de Área de Salud no tienen la consideración de altos cargos, dado que no son nombrados por el Consejo de Gobierno, sino que son personal directivo. Defienden en todo momento que no existe ninguna normativa estatal ni autonómica que establezca impedimento alguno para ello.

Además, cuentan que el pasado 9 de febrero, la propia Solís y el director de Recursos Humanos del área mantuvieron una reunión con el sindicato CSIF por un motivo ajeno a esta cuestión. Antes de finalizar la misma, la gerente habría puesto de manifiesto de forma contundente que no se presentaría al examen de enfermería.

Otros casos

Por último, en la respuesta de la consejería a este diario, señalan hasta cuatro casos en los que, con esta normativa en vigor y siendo el PSOE el partido en el Gobierno, determinados cargos se presentaron a procesos selectivos y algunos de ellos obtuvieron plaza en propiedad. Por ejemplo, aunque no detallan quienes lograron su cometido, en el proceso selectivo de estabilización para acceso a la condición de personal fijo del SES convocado en 2022, presentaron su solicitud el gerente, la directora asistencial y la directora de Régimen Económico y Presupuestario del Área de Salud de Mérida; en las oposiciones de acceso al SES convocadas en 2021 presentó su solicitud la directora de Régimen Económico y Presupuestario del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena; en el ámbito de las oposiciones de la Junta de Extremadura convocadas en 2021, el subdirector de Asesoría Jurídica del SES se presentó a las oposiciones de asesor jurídico de la Junta de Extremadura durante el ejercicio de su cargo; y finalmente, en las oposiciones correspondientes a la OPE de 2017 presentaron su solicitud la directora médica de Atención Primaria y el director médico de Atención Especializada del Área de Salud de Llerena-Zafra y el director médico de Atención Especializada del Área de Salud de Don Benito.

El exconsejero de Sanidad de la Junta de Extremadura por el PSOE, José María Vergeles, criticó que Encarna Solís se presentase a las oposiciones: "Esto es indecente. Motivo de cese inmediato", señaló en su cuenta de la red social X.