Patrimonio histórico
Cáceres destina 60.000 euros a proyectos de Memoria Histórica, un 50% más que en la anterior edición
Con el objetivo de recopilar y difundir el patrimonio documental de Cáceres, la Diputación Provincial abre el plazo para solicitar subvenciones hasta el 9 de marzo, destinadas a estudios, cursos y eventos divulgativos sobre la Guerra Civil y la dictadura
La ciudad de Cáceres lucha una vez más por su Memoria Histórica y Democrática. Lo que se busca es el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Desde la Diputación Provincial ya se han publicado las bases de la nueva convocatoria, dirigida a entidades que quieran contribuir a conservar esta parte de la historia local. Entidades privadas sin ánimo de lucro, así como universidades creadas conforme a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y organismos públicos de investigación, podrán formar parte de la campaña.
Los proyectos que se planean a partir de esta iniciativa son estudios e investigaciones en torno al tema planteado, además de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos científicos o divulgativos. El objetivo principal de esta propuesta es la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental de Cáceres.
Como novedad, la reciente convocatoria cuenta con una partida de 60.000 euros, suponiendo un aumento de 20.000 euros respecto a la financiación de su predecesora. Además, en esta ocasión, se podrán presentar dos solicitudes por entidad, siendo la ayuda por anticipado.
Las subvenciones se podrán solicitar hasta el 9 de marzo, y las bases completas se pueden consultar en el BOP N.º 0031, del 16 de febrero de 2026.
