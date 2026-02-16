Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Patrimonio histórico

Cáceres destina 60.000 euros a proyectos de Memoria Histórica, un 50% más que en la anterior edición

Con el objetivo de recopilar y difundir el patrimonio documental de Cáceres, la Diputación Provincial abre el plazo para solicitar subvenciones hasta el 9 de marzo, destinadas a estudios, cursos y eventos divulgativos sobre la Guerra Civil y la dictadura

Exposición sobre la memoria histórica de Cáceres.

Exposición sobre la memoria histórica de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Cáceres

La ciudad de Cáceres lucha una vez más por su Memoria Histórica y Democrática. Lo que se busca es el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Desde la Diputación Provincial ya se han publicado las bases de la nueva convocatoria, dirigida a entidades que quieran contribuir a conservar esta parte de la historia local. Entidades privadas sin ánimo de lucro, así como universidades creadas conforme a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y organismos públicos de investigación, podrán formar parte de la campaña.

Los proyectos que se planean a partir de esta iniciativa son estudios e investigaciones en torno al tema planteado, además de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos científicos o divulgativos. El objetivo principal de esta propuesta es la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental de Cáceres.

Como novedad, la reciente convocatoria cuenta con una partida de 60.000 euros, suponiendo un aumento de 20.000 euros respecto a la financiación de su predecesora. Además, en esta ocasión, se podrán presentar dos solicitudes por entidad, siendo la ayuda por anticipado.

Noticias relacionadas y más

Las subvenciones se podrán solicitar hasta el 9 de marzo, y las bases completas se pueden consultar en el BOP N.º 0031, del 16 de febrero de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
  2. El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
  3. Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
  4. El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
  5. Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
  6. Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
  7. El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril
  8. Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval

Vox presenta una moción en Cáceres contra la regularización extraordinaria de inmigrantes

Vox presenta una moción en Cáceres contra la regularización extraordinaria de inmigrantes

La Junta de Extremadura defiende a la gerente del Área de Salud de Cáceres tras renunciar a presentarse a la oposición de enfermería

La Junta de Extremadura defiende a la gerente del Área de Salud de Cáceres tras renunciar a presentarse a la oposición de enfermería

El atraco en una sucursal bancaria de Nuevo Cáceres se engloba en una investigación a nivel suprarregional

El atraco en una sucursal bancaria de Nuevo Cáceres se engloba en una investigación a nivel suprarregional

Cáceres destina 60.000 euros a proyectos de Memoria Histórica, un 50% más que en la anterior edición

Cáceres destina 60.000 euros a proyectos de Memoria Histórica, un 50% más que en la anterior edición

La calle de Cáceres de cuatro bloques, un hotel y un futbolista que se descalzó las botas por la medicina estética

La calle de Cáceres de cuatro bloques, un hotel y un futbolista que se descalzó las botas por la medicina estética

Luis Pastor y la Banda Sinfónica de Cáceres, unidos en un concierto "intimista" en el Gran Teatro

Luis Pastor y la Banda Sinfónica de Cáceres, unidos en un concierto "intimista" en el Gran Teatro

Los mutualistas, al límite, llaman a concentrarse ante la sede del PSOE de Cáceres

Los mutualistas, al límite, llaman a concentrarse ante la sede del PSOE de Cáceres

¿Qué fue primero los carnavales o la cuaresma?

Tracking Pixel Contents