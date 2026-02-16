Los mutualistas, al límite, llaman a concentrarse ante la sede del PSOE de Cáceres

Abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que han cotizado en mutualidades alternativas han convocado una concentración en Cáceres ante la sede del PSOE el próximo 20 de febrero, a las 12.00 horas, para reclamar una “pasarela al RETA” (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) que reconozca “1x1” los años aportados. La convocatoria se ha enmarcado en una movilización simultánea anunciada en distintas ciudades del país y se ha difundido a través de un comunicado del Movimiento J2 y la Plataforma Pasarela al RETA.

Según han expuesto los convocantes, más de 100.000 mutualistas se han visto afectados por un sistema que, en algunos casos, ha derivado en pensiones “en torno a 400 euros” y sin coberturas equiparables a las del sistema público ante enfermedad o incapacidad. En el manifiesto han atribuido esta situación al “bloqueo” de una pasarela sin exclusiones y han defendido que el objetivo es trasladar derechos y periodos acumulados al RETA con un cómputo equivalente de tiempo cotizado.

Qué reclaman con el “1x1”

La llamada “pasarela al RETA” es el mecanismo que permitiría a mutualistas alternativos integrarse en la Seguridad Social, trasladando sus derechos acumulados desde sus mutualidades. Una de las principales demandas del colectivo ha sido que el reconocimiento sea “1x1”, es decir, que el tiempo trabajado y aportado compute de manera equivalente en el sistema público, sin coeficientes ni restricciones por perfiles, según han venido defendiendo en movilizaciones anteriores.

En el comunicado, los organizadores han resumido su planteamiento en tres ideas: que “las mutualidades han fallado” y que las aportaciones deben reconocerse en el sistema público; que “no es política, es justicia” y que habría mayoría parlamentaria para aprobar la pasarela si se desbloquea; y que reclaman “pensiones, no subvenciones”, al entender que no piden un trato de favor, sino igualdad con el resto de cotizantes.

La concentración en Cáceres se ha fijado para el 20 de febrero a las 12.00 horas ante la sede del PSOE, dentro de una lista de convocatorias simultáneas que incluye, además, Badajoz y Mérida, junto a otras capitales como Sevilla, Valencia, Bilbao, Barcelona o San Sebastián, entre otras.