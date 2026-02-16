La primera frutería a pie de calle de Cánovas en Cáceres, a punto de abrir en la antigua Floristería Bouquet

Ya hay fecha para la apertura de la primera frutería a pie de calle del paseo de Cánovas, que estará ubicada en la antigua Floristería Bouquet. Después de más de dos meses ultimando la apertura, por fin la empresa González Pulido lo tiene todo listo para abrir el establecimiento.

"Próxima apertura: Frutas González Pulido", rezaban los carteles ubicados justo en la gran cristalera hasta este lunes. En el descanso para comer, los propietarios han empezado a trasladar todas las frutas y verduras al local con la firme intención de abrir este mismo martes.

"Lo hacemos con mucha ilusión, llevamos días ajetreados y cansados, pero ya está todo listo", contaban a este diario Raúl González y Fátima Pulido a escasas horas de la apertura. Por el momento, será ella quien deje de forma temporal de atender en su tienda de la calle Motril para trasladarse al nuevo local: "Hay que ver cómo funciona. Las primeras semanas tienes que estar encima para levantar el negocio", explica a este diario.

La empresa tiene su gran almacén en el polígono empresarial de Mejostilla y varias tiendas repartidas por todos los puntos de la ciudad. Va a ser la primera frutería a pie de calle que haya en la arteria principal de la ciudad. "Había muchísimos locales vacíos y hemos tenido que escoger. Creemos que es una gran oportunidad", señalan.

Esta empresa tiene claros sus objetivos: vender lo máximo posible, pero siempre de su tierra. Por ello, la gran parte de sus productos provienen de territorio extremeño, sobre todo en temporada. No renuncian, eso sí, a frutas y verduras llegadas de todo el país.