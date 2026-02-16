Vox presenta una moción en Cáceres contra la regularización extraordinaria de inmigrantes

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha presentado una moción al pleno de este jueves en la que muestra su rechazo a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno de España y sus socios parlamentarios. La formación ha defendido una política migratoria "legal, ordenada y firme", basada, según señala, en el respeto a las leyes, la prioridad nacional y la protección del Estado del Bienestar.

En la iniciativa, Vox recuerda que "el pasado 26 de enero de 2026 se anunció un acuerdo entre el Gobierno de España y sus socios parlamentarios para impulsar una regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, mediante la aprobación de un Real Decreto, eludiendo, deliberadamente, el debate y la votación en el Congreso de los Diputados".

Efecto llamada

Según ha expuesto la formación, "estas políticas han generado un claro ‘efecto llamada’, debilitando el principio de legalidad y trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado". A su juicio, ello "desautoriza a quienes cumplen los procedimientos legales, incrementa las tensiones sociales, dificulta la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contribuye al deterioro de la convivencia vecinal".

Vox también critica las declaraciones de representantes del Gobierno en las que, según recoge la moción, "se vincula explícitamente la regularización de inmigrantes con la obtención de la nacionalidad y el derecho al voto", lo que, en su opinión, "evidencia un interés político por alterar el censo electoral, anteponiendo estrategias partidistas al bienestar y la seguridad de los ciudadanos".

Argumento

En el ámbito económico, la formación sostiene que "resulta falso el argumento de que la inmigración masiva es necesaria para garantizar la sostenibilidad de las pensiones" y afirma que "diversos estudios económicos demuestran que, salvo casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural del sistema, sino que lo agrava".

La moción también alude a la situación local y señala que "la realidad social de Cáceres no es ajena a esta problemática", ya que, según Vox, los vecinos "padecen graves dificultades de acceso a la vivienda, al empleo y a servicios públicos cada vez más saturados". Por ello, defiende que el ayuntamiento "no puede permanecer indiferente ante decisiones que afectan directamente a la convivencia y al bienestar de los cacereños".

Propuestas incluidas

Entre las propuestas incluidas en la iniciativa, Vox plantea instar al Gobierno de España a proceder a la repatriación de los inmigrantes que accedan ilegalmente al territorio nacional, así como de los menores extranjeros no acompañados junto a sus padres; solicitar la deportación inmediata de cualquier inmigrante, legal o ilegal, que cometa delitos graves o reincida en delitos leves; y establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos.

Asimismo, reclama la supresión de ayudas y beneficios sociales a inmigrantes en situación irregular, la eliminación de subvenciones municipales a asociaciones que, a su juicio, promuevan o faciliten la inmigración ilegal, y la modificación de la normativa para suprimir la figura del arraigo como mecanismo de regularización.

La moción también propone impulsar una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador por incumplimientos relacionados con el padrón municipal, con el objetivo de que los inmigrantes en situación irregular no puedan empadronarse, e instar al Gobierno central a suspender la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren en el control de los flujos migratorios y en la readmisión de sus nacionales.