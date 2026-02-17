La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas

Figura singular del Cáceres de su tiempo: abogado, director de la Caja de Ahorros, hombre de “apostolado social” y defensor de los campesinos extremeños en plena “cuestión social del campo” tras el deterioro del mundo rural que siguió a las desamortizaciones, León Leal (1881-1959) bien merecía una calle en Cáceres y se la dieron justo al lado de la que fue antigua Escuela de Magisterio en la avenida Virgen de la Montaña. La elección venía al pelo porque Leal mantuvo una estrecha relación con el alcalde socialista (fusilado) Antonio Canales, precursor precisamente junto al filántropo Fernando Valhondo de ese noble edificio, que hoy alberga el Instituto de Lenguas Modernas, el colegio Virgen de la Montaña y la guardería de la Universidad de Extremadura.

León Leal fue un hombre conciliador y respetado “tanto por la izquierda como por la derecha”, un perfil que hoy cuesta encajar en esta sociedad que con rapidez se empeña en etiquetar a los demás. Fue, también, colaborador de El Periódico Extremadura durante los años cincuenta con artículos bajo el título genérico de 'Ráfagas', que llevaba mecanografiados cada tarde para el número del día siguiente, cuando el diario aún era vespertino y estaba situado en el Palacio de la Generala, hoy edificio administrativo universitario, en pleno corazón de la ciudad monumental.

Aquella estrecha relación de León Leal con Antonio Canales hizo que el cacereño compartiera con él iniciativas ligadas a escuelas, sanidad, condiciones laborales y pensiones. Tras el golpe de 1936, Leal fue interrogado, dimitió como decano del Colegio de Abogados y se apartó del ejercicio. El punto más dramático de su trayectoria llegó con la defensa de Canales hasta el final y la petición de indulto la Nochebuena de 1937, que no prosperó y finalmente, el referente indiscutible de los socialistas cacereños fue asesinado.

Fotogalería | La calle León Leal: un recorrido histórico por Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Por eso es importante pasear hoy por León Leal y dejar constancia de este trasfondo histórico que va más allá del rótulo de una calle. Es esta una vía corta, de tránsito cotidiano que enlaza Virgen de la Montaña con la Ronda del Carmen y que se apoya en dos grandes columnas vertebrales de la ciudad (la educación y la memoria). Por un lado, el arranque junto a lo que fue la antigua Escuela de Magisterio; por otro, el nombre del propio León Leal, que según artículos de la tristemente fallecida Pilar Bacas y publicados por este diario en 2018, sitúan a Leal como un cacereño cuya trayectoria ayuda a entender el Cáceres social y cultural de la primera mitad del siglo XX.

La construcción de la vieja Escuela de Magisterio se enmarcó en la modernización de la ciudad en los años treinta, cuando el ayuntamiento planificó una nueva vía que dio en llamar Avenida de Mayo (hoy Virgen de la Montaña) y para cuya puesta en pie fue necesaria la expropiación de terrenos. En ese contexto se sitúa la figura del filántropo Fernando Valhondo, que cedió gratuitamente parte de su parcela para levantar la entonces denominada Escuela Normal o Las Normales. El edificio se construyó entre 1932 y 1935 y fue usado como hospital de heridos durante la guerra civil. Posteriormente albergó Magisterio hasta su traslado al campus en 1999.

¿Pero cómo es hoy la calle León Leal?

La respuesta es sencilla: de comercios y servicios. En el número 1, junto al Restaurante Wyco, se abre Eguiluz y en la puerta el siguiente cartel: "En esta librería te conocen por tu nombre a las mascotas". Más arriba Jesem 2.0 Informática, que ofrece reparación de equipos (de ordenadores a consolas), Rotulprint, que trabaja eb vinilos, rótulos y fotocopias, Develop, vinculada a copiadoras, Servicon (contabilidad), OptiWin Internacional (soluciones informáticas), Doncel&Torres Asesores (fiscal, laboral, contable, seguros), el gabinete JJ Candela (correduría), y los talleres José Pedro (mecánica y electricidad del automóvil) haciendo esquina con Antonio Silva.

Academia Cultural San Nicolás de Bari. / Miguel Ángel Muñoz

En estética y cuidado personal, León Leal también se ha defiende: la peluquería unisex de Pepi Barroso (con servicios como el método Curly), la peluquería de caballeros Rafael Flores a la altura del número 7, el centro de estética Siglo XXI, dos gimnasios son buen ejemplo. Pero no todo ha sido continuidad. El recorrido deja claros: el antiguo local de la Asociación Española Contra el Cáncer (con entrada por plaza Donantes de Sangre) ha cerrado en esa ubicación al trasladarse la sede a la barriada del Perú, tras años en el mismo punto.

Uno de los edificios de la calle León Leal. / Miguel Ángel Muñoz

También pesa el cierre de la marquetería Cobo, un local amplio (158 metros cuadrados, grandes escaparates) que llevó Cándida Maestre y que ahora, plagado de grafitis, está en venta o alquiler. También cerraron Telehogar, La Canilla Azul (arreglos y confecciones) y Gestraf que también se ha señalado como cerrado. Sigue en pie y con toda su fuerza la Academia Cultural San Nicolás de Bari, que conserva su antiguo luminoso (toda una reliquia) con el teléfono sin prefijo: 24-63-21, sin prefijo.

El punto negro

Una asignatura pendiente es el aspecto deplorable que conecta a través de unas escaleras con el Mercado de la Ronda del Carmen, nido de meadas, pintadas, botellas y preservativos que se erigen entre los números 3, 5 y 7 y que son, sin duda, un quebradero de cabeza para los vecinos. La parte más incómoda del paseo ha llegado con las escaleras que conducen al entorno del mercado de la Ronda del Carmen. Se ha descrito como un espacio de propiedad privada y, precisamente por eso, como un foco de degradación cotidiana (pintadas, suciedad y malos olores) que ha afectado al día a día de los bloques de viviendas, con mención expresa a los números 3, 5 y 7.

La salida hacia Ronda del Carmen se remata con un descampado donde sigue en pie la caseta de obras que sirvió para la construcción del edificio que en su origen albergó las llamadas Casas del Parchís. Quedan dos, el resto fueron demolidas para levantar nuevos bloques de viviendas en esta León Leal, que homenaje a quien fue el símbolo de la modernización de Cáceres.