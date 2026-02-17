Dos cargos del SES de la provincia de Cáceres se han presentado a oposiciones en los últimos meses y la Junta de Extremadura defiende que la ley les ampara

Dos cargos del Servicio Extremeño de Salud (SES) en la provincia de Cáceres se han presentado a diferentes oposiciones en los últimos meses. Según informa la Junta de Extremadura, lo han hecho por decisión propia y al amparo de la Ley 1/2014. Son el gerente del Área de Salud de Coria, que participó en el examen de médico de admisión del 26 de octubre de 2025; y la directora de Recursos Humanos de Navalmoral de la Mata, que se presentó a la prueba de auxiliar administrativo el pasado 31 de enero. Todavía se desconoce si han obtenido la plaza porque las notas no han sido publicadas.

Esta noticia llega después de que la Junta de Extremadura saliese en defensa de la gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, que renunció a presentarse a una oposición de enfermería en la que había sido admitida. El ente regional, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, recordó que, según la ley mencionada, los puestos directivos pueden concurrir a oposiciones. Los únicos que están impedidos legalmente para ello son el presidente de la Junta, los consejeros y altos cargos, siendo estos últimos los cargos públicos nombrados por el Consejo de Gobierno. Los gerentes del Área de Salud no tienen esta consideración: son personal directivo.

Normativa

En todo momento defienden que no existe ninguna normativa estatal ni autonómica que establezca impedimento alguno para que puedan presentarse a las pruebas selectivas y subrayan que la ley que lo ampara fue aprobada durante el mandato del Partido Popular entre 2011 y 2015, con José Antonio Monago al frente de la Junta. De hecho, aseguran que Extremadura es la única comunidad autónoma que introduce limitaciones para que determinados cargos públicos puedan concurrir a estos procesos.

Por otro lado, indican que, de las dos categorías pendientes de realizarse, TCAE y enfermería, hasta cuatro directivos habían presentado su solicitud porque su cargo no les impedía participar en las pruebas y, finalmente, han manifestado su decisión de no presentarse a la prueba.

Cargos socialistas

Por último, en la respuesta de la consejería a este diario, señalan hasta cuatro casos en los que, con esta normativa en vigor y siendo el PSOE el partido en el Gobierno, determinados cargos se presentaron a procesos selectivos y algunos de ellos obtuvieron plaza en propiedad. Por ejemplo, aunque no detallan quienes lograron su cometido, en el proceso selectivo de estabilización para acceso a la condición de personal fijo del SES convocado en 2022, presentaron su solicitud el gerente, la directora asistencial y la directora de Régimen Económico y Presupuestario del Área de Salud de Mérida; en las oposiciones de acceso al SES convocadas en 2021 presentó su solicitud la directora de Régimen Económico y Presupuestario del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena; en el ámbito de las oposiciones de la Junta de Extremadura convocadas en 2021, el subdirector de Asesoría Jurídica del SES se presentó a las oposiciones de asesor jurídico de la Junta de Extremadura durante el ejercicio de su cargo; y finalmente, en las oposiciones correspondientes a la OPE de 2017 presentaron su solicitud la directora médica de Atención Primaria y el director médico de Atención Especializada del Área de Salud de Llerena-Zafra y el director médico de Atención Especializada del Área de Salud de Don Benito.