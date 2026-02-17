Chefpan ya tiene nuevo dueño y será Ponzano, un gastrobar en la zona emergente del tardeo de Cáceres

La panadería y bar cafetería Chefpan sirvió sus últimas cañas la pasada Navidad en la calle Amberes, pero el local ya tiene relevo de la mano de la Sociedad Grupo Ponzano Hostelería e Inversión, según confirma uno de los creadores del proyecto, el empresario de hostelería Isaac Amaya. Chefpan será a partir del próximo año un gastrobar que se llamará Ponzano y que trabajará toda la franja horaria desde ls desayunos hasta las copas, auqneu se centrará en el tardeo emergente que se ha asentado en el barrio de Cabezarrubia con otros negocios de éxito como Avalon o La Reina.

No faltarán los conciertos, los djs, y las sobremesas que se alargarán con la intención de que el cliente no busque otro establecimiento para tomar la primera o la segunda copa sino que la estancia en Ponzano se prolongue. Las obras comenzarán dentro de 10 o 15 días gracias a un proyecto diseñado por la empresa ARC y que llevará a efecto la constructora Kualitex. El local se someterá a una remodelación integral ("quedará piedra sobre piedra como se suele decir", explica Amaya) y el resultado será el de un local versátil, en la línea de los que existen en Madrid, con cristalería en negro, combinando con los blancos y madera wengué. Tendrá luces y ambiente calidos que apunta incluso antes de su apetura a que será un éxito.

Sotogrande

Ponzano es solo la primera parte de este proyecto, porque la sociedad ha adquirido también el local que se Chefpan dedicaba al almacén. Ahí se montará otro establecimiento, que se llamará Sotogrande y que se enfocará para el verano, época en la que está prevista su apertura. En definitiva se trata de dos locales simétricos que suman 200 metros cuadrados cada uno (400 en total) y que estarán perfectamente diferenciados.

La iniciativa viene a corroborar el éxito de la hostelería en Cáceres como sector que tiene potencial y que genera empleo. En este caso, se contrarán a seis camareros, dos extras y de cuatro a cinco profesionales de la cocina.

La sociedad ya está trabajando en la inauguración, a la que acudirán representantes de la sociedad cacereña, además de amigos y allegados y el objetivo es hacerlo con algún tributo a grupos que representen a un amplio espectro generacional.