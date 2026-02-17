En la avenida Río Tíber
Comienzan las obras para reparar la fachada que estuvo a punto de colapsar en Aldea Moret (Cáceres) 79 días después
El ayuntamiento adjudicó las obras a la empresa Jiménez Nevado Construcciones de forma subsidiaria
El Ayuntamiento de Cáceres anuncia que la reparación de la fachada que estuvo a punto de colapsar en la avenida Río Tíber, 6, va a comenzar este martes, justo 79 días después de aquel 30 de noviembre en el que se vieron obligados a salir de sus viviendas hasta ocho familias.
El consistorio asumió de forma subsidiaria la rehabilitación de la fachada para ejecutarla de emergencia y garantizar, de esta forma, la seguridad de los vecinos. La pared presentaba graves problemas estructurales y un riesgo inminente de colapso. Los trabajos fueron adjudicados el pasado mes de enero a la empresa Jiménez Nevado Construcciones e incluían, además de la reparación de la fachada,a la realización de catas en todo el inmueble para conocer su estado general y evaluar posibles daños estructurales adicionales.
Los problemas de este inmueble provocaron que los vecinos tuvieran que ser desalojados el pasado 30 de noviembre tras producirse un desprendimiento en la fachada principal del edificio como consecuencia de un fallo en el encofrado. Inmediatamente, se actuó para asegurar que no se produjera el desprendimiento total de la fachada.
Cabe recordar que los informes técnicos municipales incorporados al expediente urbanístico de este caso concluyen que todas las fachadas del inmueble sufre la misma patología constructiva, aunque con distintos grados de afección. El origen del problema sería el apoyo insuficiente de la hoja exterior del cerramiento sobre los forjados, lo que provocó desplazamientos horizontales, grietas en los huecos de las ventanas y fracturas del aparejo.
