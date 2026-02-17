El deporte como herramienta solidaria: la Universidad de Extremadura impulsa una carrera benéfica para los afectados por los incendios

La Universidad de Extremadura vuelve a situar la solidaridad en el centro de su actividad institucional con la organización de una nueva carrera benéfica destinada a recaudar fondos para las personas afectadas por los incendios forestales que golpearon distintas comarcas extremeñas el pasado verano. La iniciativa está promovida conjuntamente por el programa VIVE la UEx y el Servicio de Actividad Física y Deportiva Safyde, con el patrocinio de Viewnext.

El evento se celebrará el domingo 22 de febrero en el Complejo Deportivo El Cuartillo, instalación gestionada por la Diputación Provincial de Cáceres y ubicada en la carretera de Trujillo. La jornada combinará deporte y compromiso social a través de dos pruebas abiertas a la ciudadanía.

Dos carreras

La primera será una caminata o carrera popular de 2 kilómetros (una vuelta al circuito) con salida a las 10.00 horas. A continuación, a las 11.00 horas, se disputará una carrera de 6 kilómetros (tres vueltas) que además tendrá carácter competitivo para la comunidad universitaria. Los participantes de esta segunda prueba pertenecientes a los colectivos de estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y administración y servicios (PTGAS) serán considerados automáticamente como finalistas del Trofeo Rector de Campo a Través, cuyos premios se entregarán en la jornada final prevista para el 15 de abril.

Cartel del I Cross Solidario. / UEx

La organización ha establecido cinco categorías: absoluta, estudiantes UEx, PDI, PTGAS y alumni, tanto en modalidad masculina como femenina. Aunque los corredores podrán completar ambos recorridos, la inscripción oficial deberá formalizarse únicamente en una categoría.

Inscripción

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de febrero a través de la plataforma habilitada por la organización ( chipserena.es ) . Por una aportación solidaria de cinco euros, los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y contribuirán directamente a la causa. Además, quienes no puedan acudir tendrán la posibilidad de colaborar mediante la adquisición de un dorsal solidario.

La prueba contará con premios para los tres primeros clasificados de cada categoría y con el respaldo de numerosas entidades colaboradoras, entre ellas la Cruz Roja, la Fundación Universidad y el Consejo de Alumnos de la UEx, así como el apoyo institucional de la Fundación Jóvenes y Deporte y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura.

Con esta iniciativa, la Universidad de Extremadura refuerza su papel como agente social comprometido, utilizando el deporte como herramienta para canalizar la ayuda solidaria y fortalecer los lazos entre la comunidad universitaria y la sociedad extremeña.