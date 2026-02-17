Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Así vive Malpartida de Cáceres 'La Pedida de la Patatera'

Esta multitudinaria fiesta se remonta a las antiguas costumbres carnavaleras, cuando los vecinos recorrían las calles del pueblo pidiendo alimentos de casa en casa

Imagen de la Pedida de la Patatera.

Imagen de la Pedida de la Patatera. / Carlos Gil

Sofía Pérez Ramiro

Carlos Gil

La Pedida de la Patatera es uno de los actos centrales del carnaval de Malpartida de Cáceres. Mas de 10.000 asistentes participan cada año en esta singular fiesta en la que se reparten alrededor de 1.500 kilos de este embutido típico.

Te contamos en directo cómo viven los malpartideños una de sus festividades más multitudinarias y queridas.

