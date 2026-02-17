En Directo
Carnaval 2026
En directo | Así vive Malpartida de Cáceres 'La Pedida de la Patatera'
Esta multitudinaria fiesta se remonta a las antiguas costumbres carnavaleras, cuando los vecinos recorrían las calles del pueblo pidiendo alimentos de casa en casa
La Pedida de la Patatera es uno de los actos centrales del carnaval de Malpartida de Cáceres. Mas de 10.000 asistentes participan cada año en esta singular fiesta en la que se reparten alrededor de 1.500 kilos de este embutido típico.
Te contamos en directo cómo viven los malpartideños una de sus festividades más multitudinarias y queridas.