En directo | Así vive Malpartida de Cáceres 'La Pedida de la Patatera'

La Pedida de la Patatera es uno de los actos centrales del carnaval de Malpartida de Cáceres. Mas de 10.000 asistentes participan cada año en esta singular fiesta en la que se reparten alrededor de 1.500 kilos de este embutido típico.

Te contamos en directo cómo viven los malpartideños una de sus festividades más multitudinarias y queridas.