Gema Palacios, farmacéutica en Cáceres, revela cómo cuidar la piel y frenar los signos del envejecimiento

La farmacéutica y especialista en dermofarmacia en Cáceres, Gema Palacios, presenta su libro 30 claves para parecer más joven y no arrugarte como una pasa en el Ateneo de Cáceres, el viernes 20 de febrero a las 19.00 horas. La cita será un encuentro abierto al público en el que la autora compartirá las claves de su obra, centrada en el bienestar, el autocuidado y la forma de afrontar el paso del tiempo con naturalidad y sentido práctico.

El libro propone una mirada cercana y accesible sobre hábitos, actitud y estilo de vida, invitando a reflexionar sobre cómo cuidarse por dentro y por fuera sin perder el humor ni la autenticidad. Será también una oportunidad para descubrir herramientas útiles, resolver dudas y conversar en un ambiente distendido sobre salud, imagen y calidad de vida.

El origen de su vocación en el cuidado de la piel

Se especializó en dermofarmacia porque el cuidado de la piel ha estado presente en su vida desde que tiene memoria. Recuerda que, cuando su madre pasaba de los cincuenta, le apareció de repente el conocido "paño" en el rostro, una mancha asociada normalmente al embarazo, aunque en su caso no había una explicación clara. Aquello le preocupó, pero encontró la solución en una farmacéutica de Plasencia. Ver cómo su piel mejoraba gracias a aquel tratamiento despertó en ella una profunda admiración y, sin saberlo, marcó el inicio de su vocación.

Una fuerte cultura del autocuidado

Además, en su familia siempre ha existido una fuerte cultura del autocuidado. Una de sus tías, sin ir más lejos, ha invertido toda su vida en buenas cremas y tratamientos. Con ese referente y esa inquietud personal, decidió unir dos mundos que le apasionaban: la perfumería y el análisis clínico, una combinación que terminó guiándola hacia la dermofarmacia.

Prevenir antes que lamentar

"Las enfermedades y los problemas de salud pueden aparecer sin avisar, pero lo que sí está en nuestras manos es cómo los enfrentamos. Si supiéramos que dentro de cinco años podríamos tener un problema serio y que hoy contamos con herramientas para prevenirlo, mitigarlo o incluso evitarlo, seguro que empezaríamos a actuar de inmediato". Ese es exactamente el objetivo que persigue Palacios desde su trabajo en la farmacia.