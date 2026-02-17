El Miércoles de Ceniza abre el camino hacia la Semana Santa de Cáceres

La Concatedral de Santa María de Cáceres volverá a convertirse este miércoles en punto de encuentro para los fieles con motivo de la celebración del Miércoles de Ceniza, una jornada que marca el inicio de la Cuaresma y el comienzo simbólico del camino hacia la Semana Santa. Un periodo de que se alargará desde el 18 de febrero, hasta el jueves, 2 de abril de 2026.

La Eucaristía, que comenzará a las 18:30 horas, estará presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, y contará con el tradicional rito de la imposición de la ceniza, uno de los gestos más reconocibles del calendario litúrgico cristiano. Desde la diócesis se ha hecho un llamamiento a toda la comunidad para participar en este acto, que supone una invitación a la reflexión, la conversión y la preparación espiritual.

Origen del Miércoles de Ceniza

El Miércoles de Ceniza tiene su origen en las primeras comunidades cristianas, cuando los penitentes se cubrían de ceniza como signo público de arrepentimiento. Con el paso de los siglos, esta práctica se consolidó como un rito litúrgico que simboliza la fragilidad humana y la necesidad de renovación interior. La ceniza utilizada en la celebración procede tradicionalmente de la quema de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior, cerrando así un ciclo que conecta una Semana Santa con la siguiente.

Durante la ceremonia, el sacerdote impone la ceniza sobre la frente de los fieles con palabras que recuerdan el sentido profundo de esta jornada: “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”. Un mensaje que invita al recogimiento y al compromiso personal durante los cuarenta días de Cuaresma que preceden a la Pascua.

Carlos Gil

La celebración en Cáceres adquiere un significado especial por el entorno en el que se desarrolla. La Concatedral de Santa María, ubicada en pleno casco histórico, es uno de los templos más antiguos y representativos de la ciudad, testigo de siglos de historia religiosa y cultural. Cada año, este acto reúne a vecinos, cofrades y visitantes que comienzan así la cuenta atrás hacia la Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas en la capital cacereña.

¿Que se hace durante la Cuaresma?

Durante el periodo de Cuaresma, que dura 40 días desde el Miércoles de Ceniza hasta el inicio de la Semana Santa, los cristianos viven un tiempo de preparación espiritual para la Pascua. Tradicionalmente, se centra en tres pilares principales

La Cuaresma es un tiempo marcado por la oración, el ayuno, la caridad, los valores que la Iglesia propone como preparación para la celebración de la Pascua. En este periodo, muchas hermandades y parroquias intensifican su actividad con cultos, ensayos procesionales y acciones solidarias, dando forma al ambiente previo a la Semana Santa.

Desde la diócesis se subraya que el Miércoles de Ceniza no es solo una tradición, sino un momento de encuentro y reflexión colectiva. Con esta celebración, la comunidad cristiana inicia un camino espiritual que culminará con las procesiones y los actos centrales de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional.

Así, Cáceres abre oficialmente un nuevo tiempo litúrgico en uno de sus escenarios más simbólicos, uniendo historia, fe y tradición en un acto que cada año vuelve a marcar el pulso religioso de la ciudad.