Una Extremadura Digna acusa a Vox de promover discursos racistas contra la población migrante en Cáceres

La formación Una Extremadura Digna–Soberanía y Trabajo (UED-SyT) ha denunciado este lunes el carácter “racista y excluyente” de la moción presentada por Vox en el Ayuntamiento de Cáceres contra la población migrante, tras la aprobación del Real Decreto que regula la situación de personas inmigrantes en España.

Desde UED-SyT consideran que, aunque la nueva normativa supone un avance en materia de derechos humanos, resulta insuficiente si no se acompaña de políticas sociales, laborales y públicas que garanticen la igualdad real y frenen los discursos racistas y xenófobos.

Críticas a la moción de Vox

La formación señala que la iniciativa presentada por Vox se basa en la estigmatización de la población migrante y en la difusión de mensajes que “alimentan el miedo, la división social y la vulneración de derechos fundamentales”, sentencian.

UED-SyT denuncia que estas posiciones ignoran la aportación económica y social de las personas migrantes en Cáceres y en el conjunto de Extremadura, donde, según subrayan, contribuyen con su trabajo, cotizaciones e impuestos al sostenimiento del territorio.

Emigración y precariedad laboral

Desde la organización recuerdan que Cáceres y Extremadura siguen siendo tierras de emigración debido a la falta de oportunidades de empleo estable y digno.

En este contexto, el portavoz de UED-SyT, Óscar Pérez, ha afirmado que “no se puede señalar a quienes vienen a trabajar y construir comunidad mientras miles de extremeños y extremeñas se ven obligados a marcharse por la precariedad”. Pérez ha defendido que la respuesta debe basarse en “más derechos, más empleo digno y más servicios públicos, no en el odio ni la exclusión”, ha sentenciado.

UED-SyT ha reclamado a las instituciones públicas que faciliten el empadronamiento de las personas migrantes y su acceso a vivienda, sanidad, educación y empleo digno.

Asimismo, piden reforzar los servicios públicos y los derechos laborales con el objetivo de promover la unidad de la clase trabajadora, tanto nativa como extranjera, frente a la explotación y los discursos de odio.