Una Extremadura Digna acusa a Vox de promover discursos racistas contra la población migrante en Cáceres
La formación critica la moción presentada por el partido de Abascal en el Ayuntamiento cacereño tras la aprobación del Real Decreto de regularización de personas inmigrantes
La formación Una Extremadura Digna–Soberanía y Trabajo (UED-SyT) ha denunciado este lunes el carácter “racista y excluyente” de la moción presentada por Vox en el Ayuntamiento de Cáceres contra la población migrante, tras la aprobación del Real Decreto que regula la situación de personas inmigrantes en España.
Desde UED-SyT consideran que, aunque la nueva normativa supone un avance en materia de derechos humanos, resulta insuficiente si no se acompaña de políticas sociales, laborales y públicas que garanticen la igualdad real y frenen los discursos racistas y xenófobos.
Críticas a la moción de Vox
La formación señala que la iniciativa presentada por Vox se basa en la estigmatización de la población migrante y en la difusión de mensajes que “alimentan el miedo, la división social y la vulneración de derechos fundamentales”, sentencian.
UED-SyT denuncia que estas posiciones ignoran la aportación económica y social de las personas migrantes en Cáceres y en el conjunto de Extremadura, donde, según subrayan, contribuyen con su trabajo, cotizaciones e impuestos al sostenimiento del territorio.
Emigración y precariedad laboral
Desde la organización recuerdan que Cáceres y Extremadura siguen siendo tierras de emigración debido a la falta de oportunidades de empleo estable y digno.
En este contexto, el portavoz de UED-SyT, Óscar Pérez, ha afirmado que “no se puede señalar a quienes vienen a trabajar y construir comunidad mientras miles de extremeños y extremeñas se ven obligados a marcharse por la precariedad”. Pérez ha defendido que la respuesta debe basarse en “más derechos, más empleo digno y más servicios públicos, no en el odio ni la exclusión”, ha sentenciado.
UED-SyT ha reclamado a las instituciones públicas que faciliten el empadronamiento de las personas migrantes y su acceso a vivienda, sanidad, educación y empleo digno.
Asimismo, piden reforzar los servicios públicos y los derechos laborales con el objetivo de promover la unidad de la clase trabajadora, tanto nativa como extranjera, frente a la explotación y los discursos de odio.
