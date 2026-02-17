La película 'Extraño río', nominada a los Goya 2025, llega a Cáceres dentro del ciclo Camino a los Goya

Opciones diversas para disfrutar de la ciudad este martes.

'Extraño río' llega a Cáceres dentro del ciclo Camino a los Goya

Dentro del ciclo Camino a los Goya, se proyecta Extraño río, el nuevo largometraje dirigido por Jaume Claret Muxart y escrito junto a Meritxell Colell. La película, rodada en versión original en catalán con subtítulos en castellano, tiene una duración de 106 minutos. La sesión tendrá lugar en la Filmoteca de Extremadura el martes 17 de febrero a las 19.30 horas.

El filme sigue a Dídac, un adolescente de dieciséis años que recorre el Danubio en bicicleta junto a su familia durante un verano aparentemente rutinario. Sin embargo, la aparición de un misterioso joven que emerge de las aguas del río transformará el viaje en una experiencia reveladora. Su presencia, tan fascinante como inquietante, despierta en Dídac emociones desconocidas y pone a prueba los delicados equilibrios familiares. La cinta construye un relato íntimo sobre el despertar, el deseo y la transformación, utilizando el paisaje como reflejo de los cambios interiores.

Extraño río ha recibido dos nominaciones a los Premios Goya 2025, fue candidata a Mejor Película en la sección Orizzonti del Festival de Venecia y obtuvo ocho nominaciones en los Premios Gaudí.

La Biblioteca Pública acoge la presentación de 'Poelíticamente', de José Miguel Perera

El salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres será escenario este martes, de 19.00 a 20.00 horas, de la presentación del libro Poelíticamente, del autor José Miguel Perera. El acto contará con la participación del poeta y profesor de la Universidad de Extremadura, Mario Martín Gijón, así como de Ewa Smilek, profesora de la Universidad de Silesia (Katowice, Polonia), quienes acompañarán al autor en el diálogo en torno a la obra. La cita literaria ofrecerá al público la oportunidad de conocer de primera mano las claves de Poelíticamente, en un encuentro abierto que combinará reflexión, poesía y pensamiento crítico.

'El Aula de la Palabra' regresa con nuevas presentaciones literarias en febrero y marzo

La Asociación Cultural Norbanova organiza una nueva edición del ciclo Aula de la Palabra durante los meses de febrero y marzo en la Biblioteca Pública del Estado en Cáceres. Las sesiones se celebrarán entre el 18 de febrero y el 20 de marzo, en horario de 19.30 a 20.30 horas, y reunirán a destacados autores y especialistas en torno a diversas propuestas literarias.

Fachada de la Biblioteca Pública de Cáceres. / Cedida

El programa arranca el 18 de febrero con la presentación de Antonio Machado, soñador de caminos, de Hilario Jiménez Gómez. El 20 de febrero será el turno de Vino y literatura en Extremadura, de Francisco Gutiérrez Carbajo, y el 21 de febrero se presentará Los Seteros, de José Luis Marín Aranda. Ya en marzo, el día 6 se dará a conocer Ser solo esto, del autor belga Yves Namur, en traducción de E. Oliva y C. Ramos. El ciclo se cerrará el 20 de marzo con Un árbol de compañía, obra de Clara Obligado y Raúl Tapia.