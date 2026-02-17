Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad regional

El PSOE niega precedentes y acusa a la gerente del Área de Salud de Cáceres de "intento de enchufismo" tras el caso de las oposiciones

Los socialistas rechazan la comparación con etapas anteriores y exigen al PP que garantice que no se repitan situaciones similares

Encarna Solís, concejala del Ayuntamiento de Cáceres.

Encarna Solís, concejala del Ayuntamiento de Cáceres. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El PSOE de Extremadura ha negado que bajo gobiernos socialistas un alto cargo o asimilado se haya presentado a oposiciones convocadas por la propia administración en la que desempeñaba responsabilidades directivas o políticas y ha acusado a la actual gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, de protagonizar un "intento de enchufismo".

En un comunicado remitido a los medios, los socialistas han asegurado que "jamás, bajo gobiernos socialistas, un alto cargo o asimilado se ha presentado a oposiciones convocadas por la propia administración en la que desempeñaba responsabilidades directivas o políticas" y han sostenido que lo contrario supondría vulnerar "los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público".

El partido ha considerado "extremadamente grave" el caso de Solís, que se inscribió en dos procesos selectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES), aunque finalmente no ha acudido al primero de ellos y ha manifestado su intención de no presentarse al segundo. A juicio del PSOE, el hecho de concurrir a estas pruebas mientras ejerce funciones directivas "constituye un ejemplo evidente de intento de enchufismo".

Cuestión ética y de ejemplaridad

Según los socialistas, no se trata únicamente de una cuestión legal, sino también "de una cuestión ética y de respeto a la ciudadanía y al conjunto de profesionales que opositan en condiciones de igualdad". En este sentido, han afirmado que resulta "inaceptable que quien ostenta una posición de máxima responsabilidad en la estructura sanitaria pública pretenda acceder a una plaza fija en esa misma organización".

El PSOE ha rechazado además la comparación realizada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que había citado varios casos de etapas anteriores en los que responsables públicos se presentaron a procesos selectivos. Los socialistas han defendido que esos supuestos "en ningún caso corresponden a altos cargos o puestos equiparables en el ejercicio de funciones directivas con capacidad de influencia en la propia administración convocante".

Exigencia al PP

En su comunicado, el PSOE de Extremadura ha defendido un modelo de administración pública "basado en la ejemplaridad, la transparencia y el respeto escrupuloso a los principios constitucionales" y ha señalado que quienes ostentan responsabilidades públicas "deben ser los primeros en actuar con integridad y evitar cualquier comportamiento que pueda generar dudas o sospechas entre la ciudadanía".

Por último, los socialistas han exigido al Partido Popular que "deje de justificar lo injustificable" y que garantice que no se repitan situaciones que puedan interpretarse como un uso de las instituciones en beneficio propio.

