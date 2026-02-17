Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Queca Campillo, icono del periodismo gráfico de Cáceres, documentó la historia reciente de España con su cámara

La carrera de Campillo, que comenzó en 1972, la llevó a cubrir conflictos y a acompañar a personalidades como presidentes del Gobierno y miembros de la Familia Real en viajes oficiales

Queca Campillo de visita a nuestro periódico en 1999.

Queca Campillo de visita a nuestro periódico en 1999. / Javier Caldera

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Cáceres

En diciembre de 1982 se llevó a cabo la inauguración del Hogar Infantil "Julián Murillo" en Cáceres. Ese mismo año, Queca Campillo, fotógrafa cacereña, se encontraba en la cúspide de su carrera. Por su parte, Juan Ramírez Piqueras ejercía como gobernador civil de Cáceres.

Queca Campillo

María Angélica Campillo, conocida cariñosamente como Queca Campillo, falleció en mayo de 2015 en su ciudad natal, Cáceres, a los 64 años, tras una dura batalla contra el cáncer que padecía desde 2012. Apenas ocho meses antes de su muerte, había tomado la decisión de colgar la cámara y regresar a casa, para estar cerca de su familia: sus hermanos, su madre, su única hija y sus nietos.

Premio Nacional de Periodismo

Queca Campillo no solo fue una figura emblemática del fotoperiodismo español, sino también un referente para varias generaciones de fotógrafos. En 1980 recibió el Premio Nacional de Periodismo, y su libro 20 años que cambiaron España ofrece un recorrido visual por los momentos más significativos de la sociedad, la política española y la Familia Real.

Licenciada en Filosofía y Letras, inició su carrera profesional en 1972 en El Correo de Zamora. Posteriormente trabajó en El Pueblo de Castilla entre 1973 y 1982, y más tarde en la revista Tiempo y el Grupo Zeta, donde destacó por sus coberturas de conflictos y por acompañar a presidentes del Gobierno y a la Familia Real en viajes oficiales.

A lo largo de su vida, Queca Campillo dejó un legado invaluable: millones de fotografías que documentan la historia reciente de España y que siguen siendo un testimonio imprescindible del país y de su sociedad. Su mirada única, su compromiso y su pasión por la imagen la convirtieron en un icono del periodismo gráfico que sigue inspirando a muchos.

TEMAS

