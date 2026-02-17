Cruce de responsabilidades
El asfalto del campus universitario de Cáceres, en el punto de mira tras años de deterioro: "El peligro es diario"
La acumulación de baches y socavones en los accesos obliga a los vehículos a reducir la velocidad y maniobrar para esquivar los desperfectos
La escena se repite cada día: coches y autobuses se ven obligados a frenar y maniobrar para esquivar baches y socavones en los accesos del campus universitario de Cáceres. El mal estado del asfalto en un área con flujo continuo de vehículos ha reavivado el malestar de quienes transitan a diario (personal de administración y servicios, profesorado, estudiantes y conductores de autobuses), que llevan tiempo sufriendo el deterioro del firme, especialmente en el entorno de la rotonda principal del campus (entre la avenida de las Ciencias y la de las Letras), uno de los puntos de mayor tránsito.
Rosa Hinojal, administradora de la Facultad de Formación del Profesorado, ha explicado a este diario que la situación se arrastra desde hace tiempo y ha terminado por convertirse en un riesgo para la circulación. "Cada día que entramos a la facultad o al campus estamos expuestos a un peligro", ha advertido.
La calzada acumula "baches, agujeros y socavones de tamaño considerable", lo que obliga a los conductores a maniobrar y a reducir la velocidad en un tramo con tráfico continuo. "El problema es que algún día pase algo grave. Yo vengo todos los días con mi coche y como un día meta la rueda en uno de esos socavones, no hay nadie que me cubra los daños", ha señalado.
Años de espera
Según Hinojal, las reclamaciones no son nuevas y y se han acumulado desde hace años sin una solución definitiva. "Llevamos mucho tiempo denunciando la situación. Recuerdo que un compañero registró una queja ante el ayuntamiento en 2022 por los baches y todavía seguimos esperando que lo solucionen".
Aunque reconoce que de forma puntual se han realizado "pequeños arreglos" en el pasado, no se ha llevado a cabo una reparación integral en la zona. "Solo cuando vino el Rey a visitar el campus arreglaron algunos desperfectos en la avenida principal, pero poco más", ha recalcado Hinojal.
"Nadie se hace cargo"
Además del desgaste del asfalto, Hinojal y otros miembros de la comunidad universitaria han puesto el acento en la falta de claridad sobre quién debe asumir el mantenimiento, en un cruce de responsabilidades entre administraciones. "El Ayuntamiento de Cáceres dice que le corresponde a la Universidad de Extremadura, y la Universidad sostiene que es el Ayuntamiento quien debe resolverlo. Y siempre sale también la falta de presupuesto", ha resumido.
Autobuses y tráfico constante
La administradora ha insistido en que el problema afecta a un punto estratégico, utilizado a diario por vehículos particulares y transporte público. "Por aquí pasan cientos de autobuses y usuarios cada día", ha afirmado, situando el foco en la rotonda principal como un cuello de botella para quienes acceden al campus.
Ante esta situación, los afectados reclaman a las administraciones implicadas que determinen de una vez la titularidad del vial y pongan fecha a los arreglos en un punto de circulación diaria.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
- El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval