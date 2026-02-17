Retenciones y cortes de tráfico en la Fuente Luminosa de Cáceres

El entorno de la Fuente Luminosa de Cáceres ha sufrido retenciones y cortes de tráfico en la mañana de este martes. Un grupo de operarios han tenido que cortar parte la calzada en la propia rotonda para acometer una actuación. Se trata de una zona de la ciudad en la que el asfaltado se ha degradado a pasos agigantados en los últimos años y que necesitaba trabajos de acondicionamiento. Ha sido necesario cortar el carril de la rotonda para situar un camión que transportaba materiales.

Otro suceso que ha provocado importantes retrasos ha sido la ocupación de parte del carril derecho por parte de una grúa en la avenida Clara Campoamor en dirección Cánovas. La circulación ha sido más lenta de lo habitual y se han producido leves atascos hasta la plaza de Hernán Cortés.

Ambas actuaciones se han desarrollado a primera hora de la mañana para tratar de minimizar las afecciones al tráfico, aunque la coincidencia con la entrada a los centros educativos y a los puestos de trabajo ha complicado la circulación en varios puntos del entorno.