Tiempo libre y electricidad: los docentes que busca Cáceres para impartir 1.310 horas de formación

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la convocatoria de pruebas selectivas para constituir una bolsa de trabajo temporal de docentes destinada a impartir acciones formativas subvencionadas en el marco de la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). La iniciativa, que se desarrollará a través de la Universidad Popular, contempla dos especialidades concretas: dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil y montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.

En total, la programación suma 1.310 horas de formación repartidas entre ambos cursos y estará dirigida a grupos de 15 alumnos cada uno. Las acciones formativas se enmarcan en la convocatoria autonómica correspondiente a 2025 y se desarrollarán en la ciudad de Cáceres.

La primera de las especialidades convocadas es la de Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, que contará con una duración de 350 horas. Este certificado de profesionalidad está orientado a la capacitación para organizar, dinamizar y evaluar actividades de ocio educativo dirigidas a la infancia y la juventud, un perfil vinculado a campamentos, actividades extraescolares o programas de animación sociocultural.

La segunda especialidad es la de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, con una duración de 960 horas. En este caso, la formación está enfocada a la cualificación profesional en el ámbito de la electricidad, incluyendo la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en edificios y otras infraestructuras.

Ambos cursos contarán con un máximo de 15 participantes y forman parte de las acciones formativas financiadas con fondos públicos para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas o en proceso de recualificación profesional.

La bolsa de trabajo se constituirá mediante el sistema de concurso-oposición. La fase de oposición consistirá en la elaboración por escrito de un proyecto docente relacionado con la especialidad a la que se opte, que posteriormente deberá ser leído ante el órgano de selección. Esta prueba tendrá una duración máxima de dos horas y supondrá el 60% de la puntuación final, siendo necesario alcanzar al menos cinco puntos sobre diez para superarla.

La fase de concurso, que representará el 40% restante, valorará los méritos profesionales y formativos de las personas aspirantes, en consonancia con los requisitos establecidos para la acreditación como personal experto docente en la correspondiente especialidad.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar su solicitud, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La tramitación deberá realizarse preferentemente a través de la sede electrónica municipal.

En cuanto a las condiciones económicas, la participación en el proceso selectivo conlleva el abono de una tasa de 29 euros, correspondiente al grupo A2, si bien se contemplan exenciones para personas con discapacidad igual o superior al 33% y determinados supuestos vinculados a niveles de renta. Asimismo, se establece una bonificación del 50% para personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

La bolsa tendrá una vigencia vinculada a la programación aprobada y, en todo caso, no superior a tres años. Los llamamientos se efectuarán en función de las necesidades derivadas de la ejecución de los programas formativos, bajo la modalidad de funcionario interino por programas.

Con esta convocatoria, el consistorio articula la selección del personal encargado de impartir dos certificados de profesionalidad orientados tanto al ámbito socioeducativo como al sector técnico-industrial, dentro de la oferta formativa gestionada por la Universidad Popular.