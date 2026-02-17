Negocios
La tienda Mostazo que salió ardiendo regresa a la normalidad tras una gran inversión para rehabilitarla
Pudieron abrir el establecimiento de la calle Gil Cordero el pasado 28 de enero tras 16 días de intenso trabajo y obras
Buenas noticias para la calle Gil Cordero de Cáceres. La Tienda de Especialidades Extremeñas Mostazo, cuyo establecimiento sufrió un importante incendio en la noche del pasado 11 de enero, ya ha podido reabrir al público y regresar a la normalidad tras acometer una importante reforma para rehabilitarla.
Un viandante avisó a los bomberos del Sepei de que la tienda estaba ardiendo pasadas las 22.00 horas. Los servicios de emergencia comprobaron que la tienda se encontraba cerrada y sin nadie en el interior y pasaron dos horas trabajando en la zona para extinguir el fuego. Tuvieron que establecer un confinamiento preventivo para los bloques de vecinos que se encontraban al lado y registraron locales ubicados encima del local donde se originó el fuego.
Daños personales
No hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales. El día siguiente comenzaron los trabajos para rehabilitar el interior del inmueble, que había sufrido graves desperfectos. Comenzaba entonces un periplo de 16 días para su acondicionamiento hasta el pasado 28 de enero, que al fin reabrieron. "La reforma ha sido prácticamente integral", cuenta Rafael Guerra, encargado de administración del grupo empresarial. "Entre obreros, limpieza, nuevas máquinas de aire acondicionado e inmobiliario, la inversión ha superado las seis cifras", se sincera.
La tienda no ha sufrido ningún tipo de variación estética y ha optado por seguir la misma línea que les ha venido acompañando en los últimos años. Guerra, consciente de la complicación que ha tenido la actuación, recuerda los primeros días tras el incendio: "La tienda olió a humo durante la primera semana y llegaba hasta la calle". Eso sí, ya han comenzado a recuperar la clientela: "La gente va regresando. Han estado muy pendientes de nosotros y nos preguntaban cuándo abriríamos", concluye.
