Unidas Podemos reclama un buzón de quejas “del siglo XXI” para el Ayuntamiento de Cáceres

El Grupo Municipal de Unidas Podemos ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento una moción para impulsar un plan de modernización del actual buzón de quejas y sugerencias, al considerar que el sistema vigente resulta “obsoleto” y poco adaptado a las necesidades de la ciudadanía. En la actualidad, este servicio solo permite la presentación de incidencias a través del registro presencial o electrónico, una fórmula que, según la formación, no garantiza ni la agilidad ni la transparencia en la gestión.

Desde el grupo municipal subrayan que la formulación de quejas y sugerencias es una herramienta fundamental para que los vecinos y vecinas puedan expresar sus demandas cotidianas sin necesidad de ostentar la condición de interesados, “permite a nuestros vecinos y vecinas tener una vía ágil para expresar sus demandas. No es necesario la condición de interesado y su tramitación debe garantizar la protección de sus derechos”, sentencia Unidas Podemos en nota de prensa. Además, destacan que este mecanismo también ofrece al Ayuntamiento información clave para mejorar la prestación de los servicios públicos.

Desde el grupo defiende que para que este sistema sea realmente eficaz debe cumplir tres principios básicos: accesibilidad, rapidez y claridad en los plazos de respuesta. En este sentido, recuerdan que numerosos ayuntamientos ya han optado por fórmulas multicanal, incorporando aplicaciones móviles, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, mientras que en el caso de Cáceres el procedimiento continúa limitado a vías administrativas tradicionales.

¿Que facilita?

La propuesta pretende facilitar especialmente la comunicación de incidencias relacionadas con problemas cotidianos como la limpieza viaria, la gestión de residuos, el alumbrado público, el estado de las calles o el pavimento. Para la formación, se trata de situaciones que requieren respuestas ágiles y que, con los canales actuales, encuentran mayores obstáculos para ser notificadas de forma rápida y eficaz.

Otro de los ejes de la moción es la creación de un sistema de gestión que garantice la trazabilidad de cada una de las demandas presentadas. Según explican, este modelo permitiría que el ciudadano conozca en todo momento el estado de su queja, el servicio municipal que la está tramitando y el plazo previsto de resolución. Asimismo, se propone fijar un plazo máximo de cinco días hábiles para responder a incidencias sencillas y de hasta treinta días en el caso de demandas más complejas.

¿Que plantean?

La iniciativa también incluye medidas para reforzar la transparencia. Unidas Podemos plantea que, con carácter mensual, se publique en la web municipal un informe estadístico con los datos más relevantes sobre el funcionamiento del sistema de quejas y sugerencias, permitiendo conocer la evolución de las demandas y la respuesta ofrecida por los servicios municipales.

El plan de modernización contempla, además, la diversificación de las vías de acceso. Junto al registro presencial y electrónico, se propone la creación de una aplicación móvil específica y la incorporación de mensajería instantánea tipo WhatsApp o Telegram, manteniendo igualmente el teléfono gratuito 010. El objetivo, señalan, es facilitar el acceso a toda la ciudadanía y combatir la brecha digital, evitando que ningún colectivo quede excluido.

Por último, la moción recoge la necesidad de poner en marcha campañas informativas para dar a conocer las distintas vías disponibles para presentar quejas y sugerencias, de manera que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de los canales habilitados y del funcionamiento del sistema.

Con esta propuesta, Unidas Podemos busca impulsar una administración más cercana, accesible y transparente, adaptada a los hábitos de comunicación actuales y orientada a mejorar la relación entre el Ayuntamiento y los vecinos de la ciudad.