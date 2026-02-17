Vecinos de Cáceres debaten sobre el estado del parque del Príncipe: "No hay baños públicos y hacen falta más fuentes"

El temporal de las última semanas ha hecho estragos en algunos parques de la ciudad de Cáceres. Durante mucho tiempo han permanecido cerrados por precaución, ya que los árboles han resistido a fuertes ráfagas de viento y pueden haber quedado tocados.

El parque del Príncipe es uno de ellos, y de hecho sigue cerrado. Solo se puede acceder a su parking, en la zona cercana a la avenida de Hernán Cortés. Allí, algunos vecinos han alertado el desprendimiento de tierra sobre la pasarela que se abrió hace unos meses, en mayo de 2025. Y este suceso a abierto el debate de qué aspectos se podrían mejorar del parque y su entorno.

Galería | Parte de un terraplén cae sobre la pasarela del parque del Príncipe / Pablo Parra

Hace no mucho, los cacereños opinaban de la zona nueva, en la que se podía observar basura y algo de dejadez, aunque para los viandantes cumplía con su función. Sin embargo, ahora hay disparidad de opiniones, y hay quien no duda en recitar todo lo que habría que cambiar mientras que otros piden paciencia.

Más bancos y fuentes

Paula reside en la zona de Aguasvivas, cercana al parque, y sabe bien lo que habría que cambiar. Primero, tener "cuidado con los terraplenes" como el que ha cedido. Junto a esto, "hacen falta más bancos, tanto en la zona de arriba como en la de abajo, porque no hay apenas".

También menciona un aspecto que considera bastante importante, y es que cree que faltan fuentes para beber. "Muchas veces vienen caravanas al parking y no saben a dónde ir a por agua. ¿A dónde van?". En la zona de abajo del parque, la parte antigua, apenas hay dos fuentes, "y una no funciona".

¿Y los baños públicos?

Sobre el resto no sabe qué más decir. "El resto lo veo bien dentro de lo que cabe". Los árboles están bien, "hay que cuidarlos" y el tema de las farolas "no te sabría decir porque no paso por aquí por la noche". No obstante, menciona un detalle que abre un melón: ¿y los baños públicos?

En el parque del Príncipe no hay baños públicos, y también es cierto que es un aspecto que le falta a Cáceres en general. Quitando los dos que hay en Cánovas, uno arriba casi en la plaza de América, y el otro abajo en el parque de Gloria Fuertes, en la ciudad no hay baños públicos.

Es una reivindicación histórica. Y bien es cierto que, en su momento, se preveía la instalación de baños en el propio parque del Príncipe, junto al del Padre Pacífico, el Rodeo y la plaza Mayor.

Pasarela del parking

Las entradas, por su parte, las ve bien, y en especial la del parking. "La pasarela me ha gustado, porque me ha quitado tiempo para ir a casa".

Con ella coincide otra vecina, Pilar, pues la pasarela le ha parecido útil. No obstante, el resto de su opinión es bastante más crítica. "Es una salvajada lo que han hecho con el parque", señala. "Esto era zona verde y han quitado unos ciento y pico de árboles para poner esto, que no se llena", afirma refiriéndose a la zona nueva de aparcamiento. Reclama que el parking no se llena, ni por la mañana ni por la noche.

La pasarela es "lo único que está bien, porque nos ahorramos un montón de tiempo", pero el resto del parque es "mejorable". "Un poquito de limpieza estaría bien. Antes estaba limpio, pero desde hace dos o tres años está de pena el parque".

Fotogalería | Así se encuentra la parte 'nueva' del Parque del Príncipe de Cáceres: tranquilidad entre grafitis, vegetación y basura / Pablo Parra

Paciencia

Por otro lado, surge una voz que pide paciencia. Es la de Manuel, quien se declara "un enamorado del parque", el cual considera que está "perfecto". "Todo es mejorable, por supuesto, sin ninguna duda, pero no deja de ser una zona creada hace poco, dejemos que se asiente", declara. "Esto es como las personas: querer que nazcan y sean adultas es imposible".

Sobre la parte de tierra que ha vencido en la pasarela, insiste: "está todo recién hecho y se tiene que asentar". Añade que se quedaría con el 85% de lo que presenta el parque en la actualidad, y el 15% restante hace referencia a esos detalles a corregir. "Si tuviésemos un bancal donde pudiesen detenerse estas tierras, pues, lógicamente, sería una mejora para los acerados".

Y termina con un ejemplo, en referencia a los árboles, sobre todo los recién plantados. "Recuerdo cuando se hizo la parte nueva del parque del Rodeo, hace más de 20 años, que un amigo se quejaba de que faltaba sombra porque los árboles eran pequeños. Hoy, se queja porque los árboles se comen los unos a los otros". Un recordatorio de que hay que dejar trabajar a la naturaleza.