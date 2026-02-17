La conexión por autovía con Castelo Branco, una oportunidad histórica para Cáceres

La autovía autonómica Ex-A1 (dentro del Plan de Autovías Autonómicas) fue un proyecto aprobado hace casi 25 años en el Consejo de Gobierno de la Junta celebrado a principios de este siglo en Cuacos de Yuste, cuando gobernaba el visionario presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El objetivo era unir dos autovías nacionales, la A-5 y la A-66, y vertebrar el territorio. Las obras se iniciaron durante su mandato, de Navalmoral a Plasencia, y posteriormente se decidió ampliarla hasta Monfortinho, denominándola la ‘Autovía del Norte de Extremadura’. Más tarde, los presidentes Guillermo Fernández Vara y Jose Antonio Monago continuaron impulsando nuevos tramos hasta Moraleja.

No es el momento de analizar las causas ni algunos intereses localistas en la región que paralizaron la autovía en Moraleja durante once años, ni los obstáculos de ‘Brisa Autoestradas de Portugal’. “Agua pasada no mueve molinos’; es mejor mirar al presente y al futuro.

A día de hoy, casi 100 km de la Ex-A1 están en funcionamiento y ya es posible viajar por autovía desde Moraleja hasta Madrid.

A comienzos del siglo XXI, los primeros ministros socialistas y conservadores de Portugal pusieron en marcha la nueva ‘Autoestrada da Beira Interior’, de 220 km, desde Entroncamento, cerca de Torres Novas (desde ahí a Lisboa es autopista), hasta Guarda. Desde el 1 de enero de 2025 esta autoestrada es gratuita gracias a una iniciativa de la oposición parlamentaria aprobada en la Asamblea de la República en 2024, que obligó al Gobierno conservador de Luís Montenegro a eliminar los peajes en la A-23 y en otras vías.

Primera propuesta. Que tomen buena nota los grupos parlamentarios en la oposición en la Asamblea de Extremadura de cómo se puede ser útil a los ciudadanos sin estar en el gobierno: escuchar y trabajar en alianza con la sociedad civil es el principio previo.

El Día de Europa, el 9 de mayo de 2024, en Moraleja, creamos la Alianza Territorial Europea del Norte de Extremadura y la Beira Interior (ATE) con la participación de la sociedad civil, empresarios lusos como la AEBB, del norte con la FE Placentina, la Cámara de Comercio de Cáceres, ALTUP, etc.; el tejido vecinal con Avepla, Intramuros y colectivos sociales como Plasencia con Vida, la Asociación de coches clásicos de Plasencia y C. Branco; Grupos de Acción Local; Amato Lusitano; movimientos ciudadanos como el MSU-Norte/MXP; y los ayuntamientos de Moraleja, C. Branco, Idanha… además de la Diputación de Cáceres, cuyo presidente Morales apoyó desde el inicio. La Diputación de Badajoz también participó y aprobó en sesión plenaria la terminación de la autovía de Moraleja (EX-A1) hasta Alcains-Castelo Branco (A-23).

Hemos realizado dos encuentros ibéricos masivos, tres reuniones ibéricas, mociones en ayuntamientos, escritos a los primeros ministros de Portugal y España, a las delegaciones de las Cumbres Ibéricas, etc. El trabajo empieza a dar frutos, pero vamos a seguir muy atentos.

Para lograr que la Junta de Extremadura tome conciencia de esta conexión estratégica por autovía y actúe con agilidad en la construcción del pequeño tramo extremeño de unos 20 km, quizás debería reflexionar sobre el excelente artículo de J.R. Alonso de la Torre , ‘La autovía de Moraleja’:

“Para entender la importancia de que se acabe esta obra, basta hacer una comparativa entre ambas partes de la Raya… En la parte portuguesa la población se mantiene como hace cien años gracias al empuje de C. Branco, Fundão y Covilhã, y en la parte extremeña ha bajado a la mitad”.

Es decir, la autovía es imprescindible para fijar población y luchar contra la despoblación en el norte de Extremadura, donde se pierde población de forma acelerada. Para este pequeño continente que es Extremadura cuantas más puertas ferroviarias y de autovías mejor. Pero Las consecuencias económicas, sociales y de empleo por el cierre ferroviario del norte de Extremadura (Plasencia-Salamanca ) han sido muy graves. A ello hay que sumarle la paralización durante 11 años de la Autovía EX-A1 a la A-23, con el cierre viario de la frontera oeste con Portugal . Conclusión , la Provincia de Cáceres ha perdido población a corros, 33.592 habitantes. Según datos oficiales del INE desde el 1 de enero de 1985 al 31 de octubre de 2025 pasó de 422.285 a 388.693 habitantes. Mientras con las dos puertas ferroviarias abiertas en el Sur de Extremadura con Sevilla y Huelva, y la conexión por autovía con la A5 a Madrid y a Lisboa, la provincia de Badajoz ganó 12.570 habitantes, pasando de 653.414 el 1 de enero de 1985 a 665.984 el 31 de octubre de 2025.

Creo que J.R. Alonso de la Torre acierta plenamente cuando aporta datos sobre nuevas empresas, servicios de país y empleos fruto de la construcción de la A-23. Y añado: gracias a la fortaleza y unidad de las Cámaras Municipales, al activismo de los grupos empresariales y a la visión de Portugal, con servicios de país descentralizados en el interior de las Beiras. Portugal es más que Lisboa. España es más que Madrid. Extremadura es más que las dos capitales de provincia.

“En Covilhã (52.000 habitantes), las fábricas de tejidos de lana surten de telas a Yves S. Laurent, Hugo Boss, Calvin Klein, C. Dior, Armani, etc. En Fundão (30.000 habitantes) se han establecido empresas de tecnología informática como Altran, Logicalis y RedinessIT, que dan empleo a 600 profesionales. Y en Castelo Branco (56.000) se han implantado los 'call center' de Altice, Vodafone y la Seguridad Social portuguesa, además de fábricas de Danone, de componentes de automóvil Delphi y las multinacionales Centauro y Blitzer. En total, 5.000 empleos… Una de las razones del desarrollo de este eje rayano portugués es la apertura hace 20 años de la autopista A-23”.

Segunda propuesta a la Junta de Extremadura y a los cuatro grupos parlamentarios. Hay que cumplir el Estatuto de Autonomía y crear la figura del Personero del Común en Plasencia, incumplida desde hace 15 años. Y abandonar el viejo concepto capitalino provinciano, descentralizando en el territorio extremeño los nuevos servicios que se están creando en la región. Tomar nota de Portugal. Extremadura es más que las dos capitales provinciales.

Desde ATE reclamamos iniciar las obras en 2026 en el tramo extremeño y en el primer tramo portugués de casi 50 km que va de Alcains (C. Branco) a la fregesía cerca de Idanha-a—Nova, que tiene aprobado el proyecto de construcción y la Declaración de Impacto Ambienta (DIA) positiva. La Ley de Presupuesto de Portugal en 2026 establece que debe ser “con perfil de autovía y sin peaje “. No más retrasos ni excusas lusas ni en la Junta, la autovía desde Moraleja a Castelo Branco debe entrar en servicio en 2029, un año antes del Mundial de Fútbol que organizan España y Portugal en 2030. Así se dispondrá de un nuevo corredor Madrid-Lisboa por Plasencia–Norte de Extremadura y Beira Baixa, ya en servicio en el 90% del trazado, impulsando la vertebración real de Extremadura (“con una nueva puerta estratégica por el norte”) iniciada hace casi 25 años, la conexión de la península ibérica (unión Madrid-Lisboa), la creación de empresas y empleo, y un corredor turístico peninsular que nos posicione en los mercados internacionales.

Para finalizar, la tercera propuesta, cuando esté constituido el nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, proponemos que en los 100 primero días la/el presidenta/e de la Junta y el Primer Ministro de Portugal, Luís Montenegro, celebren una reunión en Lisboa para coordinar el calendario de ejecución de la autovía de Moraleja a Castelo Branco. Nuestro Estatuto de Autonomía establece que la región pueda tener relaciones directas con el Gobierno de Portugal.