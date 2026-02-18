El acceso a la calle Argentina estará varios días cortado por las obras en la red de saneamiento

Más afecciones al tráfico en Cáceres. La reforma en la red de saneamiento que se viene realizando en las últimas semanas en el entorno de la avenida de Alemania ya ha llegado hasta el acceso a la calle Argentina y ha obligado a cortar al tráfico la vía.

Se trata de una actuación demandada y necesaria, pero que viene provocando generando numerosas quejas por parte de la ciudadanía a causa de los cortes de tráfico y problemas en el suministro que se pueden producir.

La afección al tráfico se va a prolongar durante varios días. Los operarios no especifican exactamente los días que permanecerán las obras debido a que se pueden encontrar problemas como el cableado que pasa al lado de las tuberías. Apuntan que lo normal sería tardar entre dos y tres días.

Obras en el acceso a la calle Argentina. / E. P.

Esta zona es solo una de las que se están sometiendo a mejoras en la ciudad. El ayuntamiento ha informado en las últimas horas que se van a llevar a cabo trabajos en las últimas horas en otros enclave para mejorar la accesibilidad y la retirada de depósitos de gas.

Según indican, desde el 19 de febrero hasta el 4 de marzo se ejecutarán trabajos de mejora de accesibilidad en el paso de peatones situado en la intersección de la avenida Virgen de Guadalupe con las calles San Pedro de Alcántara y Viena. Por otro lado, con motivo de la retirada de depósitos de gas, será necesaria la instalación de grúas que obligará a cortes puntuales en la calle Profesor Hernández Pacheco.