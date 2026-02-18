El barrio de Cáceres que levantó sus casas gracias a piedras traídas con grandes poleas desde La Montaña

Fue entre 1927 y 1937, cuatro años después de su fundación, el espacio de tiempo en el que Antonio Reyes Huertas dirigió El Periódico Extremadura aunque su carrera periodística fue prolija: dirigió Noticiario Extremeño en 1910, Pueblo Extremeño en 1914 o La Defensa en 1915. Pocos recuerdan que Reyes Huertas, tan vinculado a Cáceres, nació en Campanario en 1887 (murió en Campos de Ortiga en 1952) pero su unión con la capital cacereña era tan grande (no en vano dirigió este diario, bastión de la prensa cacereña) que hasta el ayuntamiento tuvo a bien dedicarle una calle.

Los primeros grandes bloques de Reyes Huertas, que se conservan en la actualidad, se levantaron con piedras traídas desde la Montaña con enormes poleas. Eran los años en los que compartían vecindad Jesús Regodón (padre de Jesús, profesor de Educación Física del Brocense), Arsenio Pérez (vendedor de coches y transportista), Cándido Ortiz de la Tabla (delegado de Agricultura de Cáceres), Aquilino Corbacho (de la relojería Corbacho), María Blasco (de Pita Publicidad) o Manuel Pérez (aparejador en la Diputación).

En Reyes Huertas también vivieron Elviro (de los sindicatos verticales), José Sanz Catalán (que presidió el Cacereño y promovió la Ciudad Deportiva, los Borrella, los Regidor (con el padre militar) o Evaristo Valle (policía nacional), los Solano (del célebre compositor de coplas para Rocío Jurado, Isabel Pantoja o Lola Flores). En el barrio también resideron los Serrano Macayo, el padre Juan, fue una figura clave e histórica en el deporte extremeño, reconocido como un gran promotor de actividades deportivas en Cáceres y recordado por impulsar el esfuerzo, voluntad y sacrificio en el deporte, y por lograr la construcción del primer pabellón polideportivo municipal de la ciudad que hoy lleva su nombre.

Negocios de antaño

Eran los años en los que Alfonso Macías tenía un taller industrial de costura, los Moreno vendían carne de caballo y donde daban vida a la calle el ultramarinos de Regodón, que hacía esquina, Pablo, el carnicero y el supermercado Puerto, una de las primeras cadenas que se instalaron en la ciudad. En esa época Reyes Huertas era lo más parecido a un patio del recreo: había un montón de muchachos y se jugaba al fútbol en la calle.

Hoy, Reyes Huertas sigue aglutinando negocios de esos que te solucionan el día: las academias The Easy English, Pizarro.dos y Jisan, o negocios relacionados con la construcción: Rehabilitaciones y Reformas Extremeñas, Actua (Actuaciones de obra y reforma) y también Acodex (puertas y tarimas). Y al lado, lo técnico: Amberes, dedicado a la informática profesional (ordenadores, redes wifi, portátiles, reparaciones a domicilio y fotocopias) y Drum (tóner y cartuchos de papel).

En el tramo de la compra y el recado, la Frutería Sara expone a diario su género a pie de calle como como las fruterías parisinas, y más arriba, la Papelería San Fernando o la Multitienda Cristina. En hostelería, asoman nuevos nombreso: El Rincón Burguer, la tapería La Paloma y el Bar del Barrio, que antes fue el Bar Leoncio.

Y en medio de todo, los servicios que han hecho de calle “de paso” y “de quedarse”: Servipost para servicios postales, una sede de Iberdrola con Copexsa (montajes eléctricos), el edificio de Telefónica, la peluquería Berlín, la peluquería Mala Fama, Video Sanguino y, ya en la esquina con Antonio Hurtado, Castela (productos de peluquería).

Como ocurre en otros barrios de Cáceres también se han notado los cierres: Fotocopias Color o una clínica de logopedia. Entretanto, comienza a ser una tónica general el alquiler de trasteros y se ha hecho del local que ocupaba un bar, una vivienda, con entrada por le número 4 de la calle Toledo.

En el paisaje, además, quedan los grafitis en los túneles que conectan los números 11 y 13 con la calle Bellavista, y lo que empieza a ser un estigma: el edificio de Bienestar Social. El inmueble (antigua sede de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura) continúa en estado de abandono más de una década después del cierre definitivo.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales se pronunció en declaraciones a este periódco, confirmando a este diario que “en estos momentos se están estudiando las posibilidades para el inmueble” y que “se están barajando opciones para volver a darle un uso en el ámbito social”, sin concretar plazos ni actuaciones.

Fotogalería | Reyes Huertas: bares, academias y un lugar inhóspito / Miguel Ángel Muñoz

Según los datos aportados, el edificio lo construyó la Junta en 1990, ha albergado hasta 2009 la sede provincial de Bienestar Social y posteriormente distintos servicios ligados a ayudas de emergencia y centros infantiles. Cerró definitivamente en enero de 2011, con más de 2.000 metros cuadrados desde entonces sin actividad.

En 2013 se cedió a los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, que proyectaron un centro asistencial para 35 o 40 personas con discapacidad, además de centro de día y apoyo a familias. La complejidad administrativa, exigencias urbanísticas y falta de financiación llevaron a la renuncia del proyecto en marzo de 2021. En julio de 2015, el ayuntamiento aprobó una modificación puntual del Plan General que afectaba a la parcela (número 9), y aunque el promotor desistió, las condiciones urbanísticas han seguido vigentes: el inmueble continúa catalogado como sistema general dotacional de equipamiento genérico, limitando los usos a fines administrativos, institucionales, sanitarios, asistenciales, sociales, culturales o educativos.

Degradación

Con el paso de los años, el edificio se ha degradado: ventanas rotas, grafitis, suciedad, ratas e insectos, ausencia de mantenimiento. Vecinos y comerciantes de Reyes Huertas, Colón, Toledo, Badajoz o Ronda del Carmen describen la situación como “insostenible” por lo sanitario y lo social. Han recogido alrededor de 160 firmas remitidas a la Junta y al ayuntamiento para exigir medidas urgentes.

Reyes Huertas sigue mientra tanto su camino: bajos convertidos en viviendas, negocios de proximidad y un edificio, el de Bienestar Social, que pide a gritos un destino.