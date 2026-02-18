Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardiola y feminismoAutovía Castelo BrancoCampus Universitario CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin
Grupo Gedauto

BYD Cáceres acelera la revolución eléctrica en Extremadura

El concesionario de la avenida Juan Pablo II ya luce a pleno rendimiento con eléctricos y enchufables de hasta 1.450 kilómetros de autonomía y precios desde 19.990 euros

ATTO 2 DMi, el vehículo estrella de BYD Cáceres, ven a probarlo.

ATTO 2 DMi, el vehículo estrella de BYD Cáceres, ven a probarlo. / Juan José Ventura

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Cáceres

El coche eléctrico y el híbrido enchufable han alcanzado niveles de autonomía, confort y ahorro óptimos. Sus ventas se han disparado en muy poco tiempo en nuestro país y en el mundo entero. Si una marca simboliza esta revolución, esa es BYD; y si un concesionario la abandera en Extremadura, es el situado en la avenida Juan Pablo II de Cáceres, cuyas instalaciones y exposición ya están a pleno rendimiento. Desde que BYD se sumó a la gran familia de Grupo Gedauto en la región, el crecimiento ha sido exponencial.

Una exposición que parece del futuro

Entrar en las instalaciones de BYD Cáceres es toda una experiencia. En el exterior, el edificio destaca por su luminosidad y en el interior por sus espacios completamente diáfanos. El diseño minimalista y la iluminación invitan a asomarse al futuro. Y hasta te recibe un robot.

Adán Borrella, director comercial de BYD Cáceres, explica que la exposición abarca desde vehículos 100% eléctricos a híbridos enchufables, con autonomías de 1.000 a 1.450 kilómetros.

El ATTO 2 DMi, en las instalaciones de BYD de Cáceres.

El ATTO 2 DMi, en las instalaciones de BYD de Cáceres. / Juan José Ventura

ATTO 2 DM-i, el recién llegado que ya es referencia

El ATTO 2 DM-i (híbrido enchufable) es el último modelo de BYD en llegar a la exposición y ya se ha convertido en una referencia en su sector. Este SUV compacto (4,31 metros) llega a España en 2026 y destaca por su autonomía de 1.000 kilómetros, con un precio desde 20.940 euros.

El BYD Seal y el Sealion 7.

El BYD Seal y el Sealion 7. / Juan José Ventura

La gama enchufable, uno de los grandes reclamos

La exposición de la avenida Juan Pablo II sobresale por su variedad de oferta en híbridos enchufables. Al ATTO 2 DM-i se suma el Seal U DM-i, un SUV del segmento D que utiliza la tecnología híbrida enchufable de BYD denominada Dual Mode Intelligent (DM-i). A diferencia de otros híbridos, este sistema prioriza el uso del motor eléctrico para ofrecer una experiencia de conducción más cercana a la de un coche 100% eléctrico.

Es el modelo más vendido de la marca en híbridos enchufables, seguido muy de cerca por el Seal 6 DM-i, tanto en su versión familiar como en la de berlina, con 1.400 kilómetros de autonomía.

El Dolphin Surf, perfecto para su uso urbano.

El Dolphin Surf, perfecto para su uso urbano. / Juan José Ventura

Urbanos y eléctricos puros para el día a día

Ya en vehículos cien por cien eléctricos, la exposición de BYD Cáceres cuenta con propuestas como el Dolphin Surf, una versión compacta y asequible diseñada específicamente para el entorno urbano. Lanzado en Europa a mediados de 2025, se posiciona como uno de los eléctricos más competitivos desde 19.990 euros, con una autonomía de 506 kilómetros y carga rápida en 22 minutos. Perfecto para el día a día.

La exposición cuenta con una gran muestra de híbridos enfufables BYD.

La exposición cuenta con una gran muestra de híbridos enfufables BYD. / Juan José Ventura

Otro modelo que goza de gran aceptación es el Seal, una berlina eléctrica que destaca por su diseño aerodinámico inspirado en el océano y su avanzada tecnología de baterías. Acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos.

El Sealion 7 es un SUV coupé totalmente eléctrico que seduce por su diseño aerodinámico, la tecnología de baterías de seguridad avanzada y un interior premium.

Adán Borrella junto al ATTO 2 DMi y el robot que recibe en BYD Cáceres.

Adán Borrella junto al ATTO 2 DMi y el robot que recibe en BYD Cáceres. / Juan José Ventura

Ayudas: el Programa Auto+

Adán recuerda que es un buen momento para adquirir un vehículo de estas características gracias al Programa Auto+, que ayudará a la compra de vehículos eléctricos y enchufables como apoyo a la transición del sector a la movilidad eléctrica. En breve se podrá solicitar con carácter retroactivo para los vehículos adquiridos a partir del 1 de enero de este año. Para BYD, se estima que las ayudas puedan rondar los 3.375 euros para los vehículos eléctricos y 2.250 euros para los híbridos. A estas cantidades pueden sumarse otros incentivos en vigor.

Las exposición BYD Cáceres te sumerge hoy en el futuro del coche.

Las exposición BYD Cáceres te sumerge hoy en el futuro del coche. / Juan José Ventura

Un debate zanjado

El director comercial de BYD Cáceres zanja el debate sobre la conveniencia de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable: “Depende mucho del uso diario del vehículo. Con un coche térmico se ponderan los kilómetros anuales, pero en este caso hay que mirar los que se hacen a diario. La mayor ventaja de los coches eléctricos o híbridos es que se pueden cargar en casa. Al final, circular 500 kilómetros por 8 euros no es algo al alcance de los coches de gasolina. Para uso urbano elegiría un Dolphin Surf: tiene autonomía, es manejable y se aparca muy bien. Si queremos un vehículo familiar, pensaría en un Sealion 7. El que va a romper las ventas, sin duda, es el ATTO 2 DM-i”, explica.

Noticias relacionadas y más

Exterior de BYD Gedauto Cáceres, en la avenida de Juan Pablo II.

Exterior de BYD Gedauto Cáceres, en la avenida de Juan Pablo II. / EL PERIÓDICO

Visita al concesionario

La mejor forma de conocer estos vehículos es acercarse a la exposición del concesionario BYD de la avenida Juan Pablo II de Cáceres, donde los profesionales de Grupo Gedauto informarán de todo lo relacionado con estos modelos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
  2. El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
  3. El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
  4. El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
  5. Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
  6. El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
  7. Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval
  8. La gran reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a punto: todo listo para que las empresas interesadas tengan la palabra

45 años de la Reina Sofía y protestas de lecheros en Cáceres, noviembre 1983

45 años de la Reina Sofía y protestas de lecheros en Cáceres, noviembre 1983

Cáceres propone una jornada de cine, literatura y bienestar

Cáceres propone una jornada de cine, literatura y bienestar

Nuevos cortes y desvíos en Cáceres por obras de accesibilidad y retirada de depósitos de gas

Nuevos cortes y desvíos en Cáceres por obras de accesibilidad y retirada de depósitos de gas

La venta online y las falsificaciones, principales retos de José Javier Alcántara, dueño de Cynara en Cáceres

La venta online y las falsificaciones, principales retos de José Javier Alcántara, dueño de Cynara en Cáceres

Ponzano y Sotogrande: el ejemplo de que el tardeo de Cáceres vive su gran momento

Ponzano y Sotogrande: el ejemplo de que el tardeo de Cáceres vive su gran momento

El Via Crucis de la Hermandad de la Salud de Cáceres recorrerá diversos puntos emblemáticos de la ciudad este sábado

Los mayores, también afectados por los socavones del campus de Cáceres: "El flujo de personas por la tarde es continuo"

Los mayores, también afectados por los socavones del campus de Cáceres: "El flujo de personas por la tarde es continuo"

Cotrina, líder del PSOE en Cáceres, defiende que la continuidad de la central de Almaraz es "un debate sobre la vida de una comarca entera"

Tracking Pixel Contents