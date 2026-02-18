BYD Cáceres acelera la revolución eléctrica en Extremadura

El coche eléctrico y el híbrido enchufable han alcanzado niveles de autonomía, confort y ahorro óptimos. Sus ventas se han disparado en muy poco tiempo en nuestro país y en el mundo entero. Si una marca simboliza esta revolución, esa es BYD; y si un concesionario la abandera en Extremadura, es el situado en la avenida Juan Pablo II de Cáceres, cuyas instalaciones y exposición ya están a pleno rendimiento. Desde que BYD se sumó a la gran familia de Grupo Gedauto en la región, el crecimiento ha sido exponencial.

Una exposición que parece del futuro

Entrar en las instalaciones de BYD Cáceres es toda una experiencia. En el exterior, el edificio destaca por su luminosidad y en el interior por sus espacios completamente diáfanos. El diseño minimalista y la iluminación invitan a asomarse al futuro. Y hasta te recibe un robot.

Adán Borrella, director comercial de BYD Cáceres, explica que la exposición abarca desde vehículos 100% eléctricos a híbridos enchufables, con autonomías de 1.000 a 1.450 kilómetros.

El ATTO 2 DMi, en las instalaciones de BYD de Cáceres. / Juan José Ventura

ATTO 2 DM-i, el recién llegado que ya es referencia

El ATTO 2 DM-i (híbrido enchufable) es el último modelo de BYD en llegar a la exposición y ya se ha convertido en una referencia en su sector. Este SUV compacto (4,31 metros) llega a España en 2026 y destaca por su autonomía de 1.000 kilómetros, con un precio desde 20.940 euros.

El BYD Seal y el Sealion 7. / Juan José Ventura

La gama enchufable, uno de los grandes reclamos

La exposición de la avenida Juan Pablo II sobresale por su variedad de oferta en híbridos enchufables. Al ATTO 2 DM-i se suma el Seal U DM-i, un SUV del segmento D que utiliza la tecnología híbrida enchufable de BYD denominada Dual Mode Intelligent (DM-i). A diferencia de otros híbridos, este sistema prioriza el uso del motor eléctrico para ofrecer una experiencia de conducción más cercana a la de un coche 100% eléctrico.

Es el modelo más vendido de la marca en híbridos enchufables, seguido muy de cerca por el Seal 6 DM-i, tanto en su versión familiar como en la de berlina, con 1.400 kilómetros de autonomía.

El Dolphin Surf, perfecto para su uso urbano. / Juan José Ventura

Urbanos y eléctricos puros para el día a día

Ya en vehículos cien por cien eléctricos, la exposición de BYD Cáceres cuenta con propuestas como el Dolphin Surf, una versión compacta y asequible diseñada específicamente para el entorno urbano. Lanzado en Europa a mediados de 2025, se posiciona como uno de los eléctricos más competitivos desde 19.990 euros, con una autonomía de 506 kilómetros y carga rápida en 22 minutos. Perfecto para el día a día.

La exposición cuenta con una gran muestra de híbridos enfufables BYD. / Juan José Ventura

Otro modelo que goza de gran aceptación es el Seal, una berlina eléctrica que destaca por su diseño aerodinámico inspirado en el océano y su avanzada tecnología de baterías. Acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos.

El Sealion 7 es un SUV coupé totalmente eléctrico que seduce por su diseño aerodinámico, la tecnología de baterías de seguridad avanzada y un interior premium.

Adán Borrella junto al ATTO 2 DMi y el robot que recibe en BYD Cáceres. / Juan José Ventura

Ayudas: el Programa Auto+

Adán recuerda que es un buen momento para adquirir un vehículo de estas características gracias al Programa Auto+, que ayudará a la compra de vehículos eléctricos y enchufables como apoyo a la transición del sector a la movilidad eléctrica. En breve se podrá solicitar con carácter retroactivo para los vehículos adquiridos a partir del 1 de enero de este año. Para BYD, se estima que las ayudas puedan rondar los 3.375 euros para los vehículos eléctricos y 2.250 euros para los híbridos. A estas cantidades pueden sumarse otros incentivos en vigor.

Las exposición BYD Cáceres te sumerge hoy en el futuro del coche. / Juan José Ventura

Un debate zanjado

El director comercial de BYD Cáceres zanja el debate sobre la conveniencia de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable: “Depende mucho del uso diario del vehículo. Con un coche térmico se ponderan los kilómetros anuales, pero en este caso hay que mirar los que se hacen a diario. La mayor ventaja de los coches eléctricos o híbridos es que se pueden cargar en casa. Al final, circular 500 kilómetros por 8 euros no es algo al alcance de los coches de gasolina. Para uso urbano elegiría un Dolphin Surf: tiene autonomía, es manejable y se aparca muy bien. Si queremos un vehículo familiar, pensaría en un Sealion 7. El que va a romper las ventas, sin duda, es el ATTO 2 DM-i”, explica.

Exterior de BYD Gedauto Cáceres, en la avenida de Juan Pablo II. / EL PERIÓDICO

Visita al concesionario

La mejor forma de conocer estos vehículos es acercarse a la exposición del concesionario BYD de la avenida Juan Pablo II de Cáceres, donde los profesionales de Grupo Gedauto informarán de todo lo relacionado con estos modelos.