Cáceres destina ya el 46 por ciento de la renta al alquiler

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha advertido este miércoles de que los hogares cacereños destinan ya “en torno al 46 por ciento de su renta” únicamente al pago del alquiler, una situación que, a juicio del PSOE, evidencia que la ciudad atraviesa una “crisis de vivienda” y no solo un problema coyuntural de mercado.

La portavoz socialista, Belén Fernández. / EP

750 €

Fernández ha apoyado su denuncia en los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, que reflejan una subida del 1,8 por ciento mensual del alquiler, un incremento del 3,5 por ciento en el último trimestre y un alza del 9 por ciento en tasa interanual.

Según ha detallado, el precio medio ronda los 750 euros mensuales frente a rentas medias próximas a los 1.600 euros, lo que sitúa el esfuerzo económico muy por encima del umbral del 30 por ciento que se toma como referencia para declarar zonas tensionadas —y que además incluye suministros básicos, no solo la renta del arrendamiento—.

“El dinero público no puede quedarse en un cajón mientras el acceso a la vivienda se convierte en un lujo” Belén Fernández — Portavoz del PSOE en Cáceres

Plan de Vivienda Municipal

Ante esta evolución, el PSOE ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de un plan municipal de vivienda y suelo, el incremento del parque público y la aplicación de medidas fiscales sobre viviendas permanentemente vacías. La portavoz ha lamentado que estas propuestas fueran rechazadas en el último pleno y ha instado al equipo de gobierno a “priorizar el derecho a la vivienda frente a intereses especulativos”.

En este contexto, ha vinculado la escalada de precios con el aumento de situaciones de vulnerabilidad residencial y ha defendido que el Ayuntamiento utilice los remanentes presupuestarios —que sigue cifrando en 20 millones de euros; aunque aún falta por conocer el cierre del último ejercicio— para impulsar políticas estructurales en materia de vivienda.

VPO y Aldea Moret

La portavoz del GMS ha señalado además que la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) anunciada por la Junta de Extremadura no equivale a la creación de un parque público permanente, al tratarse de inmuebles con precios de venta que, en su opinión, quedan fuera del alcance de buena parte de la población.

Asimismo, ha reclamado una intervención integral en el barrio de Aldea Moret, donde ha denunciado el deterioro estructural de varios edificios y la presencia de cubiertas con amianto. Para el PSOE, la situación del barrio ejemplifica la necesidad de una estrategia municipal que combine rehabilitación urbana, inversión pública y ampliación del parque de vivienda asequible.

“El dinero público no puede quedarse en un cajón mientras el acceso a la vivienda se convierte en un lujo”, ha concluido Fernández, quien ha insistido en que garantizar este derecho debe situarse en el centro de la agenda política local.