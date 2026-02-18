Denuncia del Grupo Municipal Socialista
Cáceres destina ya el 46 por ciento de la renta al alquiler
Ante la subida del alquiler en Cáceres, el PSOE critica que la promoción de viviendas de protección oficial no sea la solución, reclama una intervención integral en Aldea Moret e insiste en cifrar el remanente de tesorería en 20 millones
Además, eleva al pleno la petición de un recurso municipal estable en la ciudad contra el ‘sinhogarismo’
La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha advertido este miércoles de que los hogares cacereños destinan ya “en torno al 46 por ciento de su renta” únicamente al pago del alquiler, una situación que, a juicio del PSOE, evidencia que la ciudad atraviesa una “crisis de vivienda” y no solo un problema coyuntural de mercado.
750 €
Fernández ha apoyado su denuncia en los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, que reflejan una subida del 1,8 por ciento mensual del alquiler, un incremento del 3,5 por ciento en el último trimestre y un alza del 9 por ciento en tasa interanual.
Según ha detallado, el precio medio ronda los 750 euros mensuales frente a rentas medias próximas a los 1.600 euros, lo que sitúa el esfuerzo económico muy por encima del umbral del 30 por ciento que se toma como referencia para declarar zonas tensionadas —y que además incluye suministros básicos, no solo la renta del arrendamiento—.
“El dinero público no puede quedarse en un cajón mientras el acceso a la vivienda se convierte en un lujo”
Plan de Vivienda Municipal
Ante esta evolución, el PSOE ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de un plan municipal de vivienda y suelo, el incremento del parque público y la aplicación de medidas fiscales sobre viviendas permanentemente vacías. La portavoz ha lamentado que estas propuestas fueran rechazadas en el último pleno y ha instado al equipo de gobierno a “priorizar el derecho a la vivienda frente a intereses especulativos”.
En este contexto, ha vinculado la escalada de precios con el aumento de situaciones de vulnerabilidad residencial y ha defendido que el Ayuntamiento utilice los remanentes presupuestarios —que sigue cifrando en 20 millones de euros; aunque aún falta por conocer el cierre del último ejercicio— para impulsar políticas estructurales en materia de vivienda.
VPO y Aldea Moret
La portavoz del GMS ha señalado además que la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) anunciada por la Junta de Extremadura no equivale a la creación de un parque público permanente, al tratarse de inmuebles con precios de venta que, en su opinión, quedan fuera del alcance de buena parte de la población.
Asimismo, ha reclamado una intervención integral en el barrio de Aldea Moret, donde ha denunciado el deterioro estructural de varios edificios y la presencia de cubiertas con amianto. Para el PSOE, la situación del barrio ejemplifica la necesidad de una estrategia municipal que combine rehabilitación urbana, inversión pública y ampliación del parque de vivienda asequible.
“El dinero público no puede quedarse en un cajón mientras el acceso a la vivienda se convierte en un lujo”, ha concluido Fernández, quien ha insistido en que garantizar este derecho debe situarse en el centro de la agenda política local.
El GMS eleva al próximo pleno una moción centrada en las personas sin hogar, con el objetivo de garantizar sus derechos desde una perspectiva estructural y no asistencial. Fernández ha defendido que el sinhogarismo representa la máxima expresión de la vulneración del derecho a la vivienda y ha denunciado la “invisibilidad” que, a su juicio, sufren estas personas en las políticas públicas.
La propuesta plantea la creación de un centro de día municipal, abierto durante toda la jornada y con recursos estables, que complemente los actuales dispositivos de carácter nocturno. El nuevo espacio incluiría servicios básicos como higiene y consigna, además de acompañamiento psicosocial, orientación laboral y formación, con el fin de facilitar procesos reales de inclusión. El PSOE sostiene que las plazas existentes son insuficientes y que en la ciudad aún hay personas que duermen en la calle.
Asimismo, el GMS reclama que la atención a este colectivo no dependa de subvenciones puntuales, sino que se garantice mediante financiación municipal permanente. En este sentido, considera que el consistorio dispone de capacidad y espacios para impulsar este recurso y subraya que la respuesta al sinhogarismo debe abordarse como una cuestión de derechos humanos vinculada a la crisis de acceso a la vivienda.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval
- La gran reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a punto: todo listo para que las empresas interesadas tengan la palabra