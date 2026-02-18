Cáceres se prepara para el Besapié a Jesús Nazareno: 86 años de devoción al Señor de la ciudad

El Señor de Cáceres es todo un emblema de la ciudad, siendo además de las figuras más veneradas junto con la Virgen de la Montaña. La Pontificia y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia ha anunciado la llegada del Solemne Besapié a Jesús Nazareno. Será la 86ª ocasión en la que se realiza este tradicional ritual.

Será a lo largo de todo el día del 6 de marzo, de 8.30 horas a las 22.00, más de 13 horas ininterrumpidas en la que el Templo Parroquial de Santiago el Mayor acogerá a todos los devotos que por allí pasen.

A ellos se les hará entrega además de una estampa con la imagen del Nazareno con una fotografía realizada por Juan María Rufo Jimeno quien, además, lo retrata en el cartel del acto. En el reverso figura una oración para la devoción personal compuesta por el Pregonero de la Semana Santa de Cáceres 2026, Francisco Pizarro Escribano.

Poster del Besapié. / Cofradía de Jesús Nazareno

Ese día habrá misas también, a las 10.30, 12.00 y 19.30, así como una actuación del Coro Rociero de Cáceres a las 20.15 horas.

Traslado

La noche antes, el jueves 5, tendrá lugar el Viacrucis con la muy antigua imagen del Cristo de los Milagros, seguido del Solemne Traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde su capilla hasta el Altar Mayor, que se realizará en absoluto silencio, para, acto seguido, dar comienzo a la Santa Misa de medianoche.

Quedan 45 días para que el Nazareno salga una vez más a las calles de su ciudad, en la madrugada del Viernes Santo, pero el incienso cacereño, poco a poco, ya va empezando a oler.

Multitud

El Besapié del Nazareno es un acto multitudinario al que acuden miles de personas. Y es lógico, pues la talla, realizada por el escultor Tomás de la Huerta en el año 1609, goza de un altísimo valor histórico y sentimental para los cacereños. Con su túnica morada, el Señor de Cáceres presidirá un día más el Altar Mayor de la iglesia cuyos centenarios muros se han asentado junto a él.

La Cofradía de Jesús Nazareno es la más antigua y una de las más multitudinarias de la ciudad, si no la que más, junto a la de la Montaña. El color morado, junto al amarillo del cíngulo, no solo llena las calles de la ciudad el Domingo de Ramos, en la procesión de la Misericordia, sino que lo hace, en mucha mayor medida, en la procesión de la Madrugada del Viernes Santo, su día desde el año 1609.

Precisamente el Nazareno preside el desfile, siendo el primero de los nueve participantes. Sobre sus hombros lo llevan solo aquellos hermanos veteranos que lleven al menos 50 años en la cofradía.

Imágenes del besapié del Nazareno en Cáceres / Juan María Rufo

En su día la procesión pasó a salir el Miércoles Santo, pero en una sesión del 1847, acordó que volviera a celebrarse en Viernes Santo, para pocos años después, en 1858, incorporarse la Santa Mujer Verónica. A lo largo de las décadas siguientes se fueron sumando el resto de pasos: la Magdalena, el Calvario, el Cristo de las Indulgencias (el más antiguo de la Semana Santa cacereña), el Cristo de los Milagros, la Exaltación de la Cruz y la Virgen de las Angustias, para cerrar el cortejo.

Vivir la Madrugada siendo cacereño es una sensación que no se puede explicar con palabras. Con la luz del alba penetrando entre las murallas del casco antiguo, ver bajar al Señor por los adarves con más de 1.000 personas junto a él y hasta cuatro bandas de acompañamiento es una de las estampas más emblemáticas de la Fiesta de Interés Turístico Internacional. Aunque ya no sea testigo de su paso, la calle Caleros, que desemboca en Santiago, ha sido fiel conocedor del auge de la devoción por el Nazareno.

Con la llegada del Besapié del Nazareno da por comenzada la verdadera cuenta atrás para que Cáceres viva una nueva Semana Santa llena de fe, tradición, incienso y emoción.