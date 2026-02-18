Cáceres propone una jornada de cine, literatura y bienestar

Triple cita cultural en Cáceres.

La Universidad de Extremadura organiza un curso de iniciación al Qi Gong y Taichi en Cáceres

El Aula Cultural de la Universidad de Extremadura organiza un curso de iniciación al Qi Gong y al Taichi bajo el título Relajación activa: movimiento, equilibrio y atención, que se celebrará el miércoles 18 de febrero en la Facultad del Profesorado de Cáceres, en horario de 19.00 a 22.00 horas.

La actividad propone una primera toma de contacto con estas gimnasias chinas orientadas a la salud y la longevidad, abordando sus bases fisiológicas, principios y dinámicas a través de las series fundamentales de iniciación. El objetivo es que las personas participantes desarrollen una mayor sensibilidad corporal y mejoren su percepción de los puntos y flujos energéticos, favoreciendo así el bienestar físico y mental. El curso, dirigido a personas de todas las edades y condiciones físicas, tiene un precio que oscila entre 15 y 45 euros. Además, se desarrollará en un total de 15 sesiones de dos horas cada una, que se impartirán los miércoles de 18.00 a 20.00 horas.

El Museo Helga de Alvear proyecta 'Calladita' con cinefórum dentro del ciclo Cinemundo

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear acogerá el próximo 18 de febrero, de 18.00 a 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo Cinemundo con la proyección de la película Calladita, seguida de un cinefórum abierto al público.

Dirigida por Miguel Faus, la cinta es una sátira social que retrata las desigualdades de clase a través de la historia de una joven empleada doméstica colombiana que trabaja en una exclusiva casa de verano en la Costa Brava. Desde una posición marcada por la discreción y el silencio, la protagonista observa las contradicciones, excesos y tensiones de la familia adinerada para la que trabaja.

Con una mirada crítica y contemporánea, la película combina humor incómodo y denuncia social para reflexionar sobre la precariedad laboral, la invisibilidad y las dinámicas de poder. La sesión, que tendrá lugar en la sede del museo en la calle Pizarro, 8, ofrecerá además un espacio de diálogo y análisis colectivo tras la proyección.

Presentación del libro 'Antonio Machado, soñador de caminos' el 18 de febrero

La Asociación Norbanova y el Grupo Editorial Sial Pigmalión organizan la presentación del libro Antonio Machado, soñador de caminos, obra de Hilario Jiménez Gómez. El acto tendrá lugar el miércoles 18 de febrero de 2026, en horario de 19.30 a 21.00 horas.

Durante el encuentro, el autor conversará con el escritor Jesús María Gómez y Flores y con Basilio Rodríguez Cañada, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, en un diálogo que profundizará en la figura y el legado literario de Antonio Machado. La obra propone un acercamiento a la vida y pensamiento del poeta sevillano, destacando su dimensión humana, su compromiso intelectual y la vigencia de su palabra en la actualidad.