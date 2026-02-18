Cánovas en Cáceres celebra el regreso de la fruta a pie de calle: "Me viene genial porque está al lado del trabajo"

El Paseo de Cánovas, una de las principales arterias de la ciudad de Cáceres, ya tiene un nuevo negocio ocupando el antiguo local de la Floristería Bouquet, justo al lado del chalé de los Málaga (sede de Cajalmendralejo). Se trata de la Frutería González Pulido, un negocio local de la ciudad que ya cuenta con varios negocios abiertos por distintos puntos del casco urbano y un almacén logístico en el parque empresarial de Mejostilla.

En su primer día abiertos, el nuevo establecimiento tuvo una buena acogida gracias a su gran ubicación: "El producto también ayuda porque es muy bueno, todo de la tierra", cuenta Fátima Pulido, una de las dueñas del negocio.

Testimonios

Alicia es una joven cacereña que acababa de salir de comprar fruta en la tienda: "Estamos celebrando esta gran noticia porque, como vecina laboral y vecina de la ciudad, es una alegría. Tener un servicio tan básico como comprar fruta de cercanía con una calle tan céntrica es muy positivo", explica. Isidoro terminaba de hacer la compra junto a su mujer y cuenta que "me parece muy bien esta apertura para todos los que residimos por esta zona". Además, le une una relación de parentesco con la dueña del negocio que hace que le desee suerte.

Por último, Cintia acudió a comprar al establecimiento en su media hora de descanso del trabajo: "Me viene genial porque está al lado de mi empresa. Además, son productos de aquí y los productos están muy ricos", sentencia.

Así funcionará

En estos primeros días, es la propia Fátima quien ha dejado el puesto en el que venía trabajando en la calle Motril para trasladarse a este establecimiento, consciente de que es necesario estar cerca del negocio en estos primeros días de vida. En él, están vendiendo frutas, verduras, aceitunas de todo tipo, han instalado una zumera y también tienen bebidas, panes y bollería. Estas primeras jornadas han optado por alargar aún más su horario y permanecen abiertos hasta pasadas las 15.00 horas. En unos meses, el objetivo va a ser abrir durante doce horas de forma ininterrumpida de lunes a viernes, en horario partido los sábados y los domingos por la mañana.