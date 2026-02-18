Cotrina, líder del PSOE en Cáceres, defiende que la continuidad de la central de Almaraz es "un debate sobre la vida de una comarca entera"

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, participó este lunes en la visita institucional realizada por la Delegación de Diputados del Parlamento Europeo a la central nuclear de Almaraz, en el marco de los trabajos de análisis sobre política energética, transición ecológica y cohesión territorial.

Durante su intervención, Cotrina reivindicó que el debate sobre el futuro de la planta debe abordarse desde una perspectiva social, territorial y demográfica, más allá del enfoque estrictamente energético. Según afirmó, "no es un debate ideológico, sino un debate sobre la continuidad o no de la vida en una comarca entera".

El dirigente socialista señaló que la prioridad política debe centrarse en garantizar oportunidades, empleo y estabilidad para los municipios de Campo Arañuelo. "Que la comarca sea un lugar donde el objetivo principal sea quedarse y no tener que irse", manifestó en alusión a los cerca de 20.000 habitantes cuya actividad económica y social está vinculada, directa o indirectamente, a la central.

Visita institucional de la Delegación de Diputados del Parlamento Europeo a la central de Almaraz. / Cedida

Defensa de la continuidad

Cotrina destacó que la posición del Grupo Parlamentario Socialista de Extremadura ha sido, según sus palabras, "clara y coherente" al respaldar la continuidad de la instalación. "Siempre hemos dicho sí a la continuidad, porque hablamos de empleo, de familias, de comercios, de escuelas y de futuro. No hablamos únicamente de una infraestructura", ha declarado.

Asimismo, insistió en que el proceso debe analizarse con "rigor técnico y responsabilidad institucional", reconociendo que en cuestiones técnicas "pueden existir coincidencias", aunque especificó que el eje del debate debe situarse en el impacto real sobre las personas y el territorio.

Llamamiento al consenso europeo

En su comparecencia, Cotrina apeló también al espíritu fundacional de la Unión Europea y defendió un modelo político basado en el diálogo y la búsqueda de acuerdos. "Europa nació para encontrarnos, para debatir desde la diferencia y para construir soluciones compartidas. Decisiones como ésta deben escuchar todas las voces y tener en cuenta la realidad de los territorios afectados".

El secretario general del PSOE provincial subrayó la necesidad de trasladar al ámbito europeo y nacional "una fotografía real de lo que representa Almaraz para la comarca", y advirtió contra lo que considera enfoques reduccionistas del debate. "Aquí no se discute únicamente sobre energía; se discute sobre la posibilidad de que miles de personas puedan seguir viviendo en su tierra con dignidad y expectativas de futuro".

Fiscalidad y responsabilidad empresarial

Asimismo, Cortrina vinculó el debate energético con criterios de justicia fiscal y responsabilidad empresarial. A su juicio, "no se pueden plantear escenarios de transición o continuidad mientras se plantea perdonar o suavizar obligaciones fiscales a las grandes eléctricas".

En este sentido, defendió que "las grandes compañías deben contribuir de manera justa al sostenimiento de los servicios públicos y al desarrollo de los territorios donde operan, especialmente en comarcas que han soportado durante décadas el peso de infraestructuras estratégicas". "Los impuestos no son un castigo, son un compromiso con el país y con la ciudadanía", concluyó.