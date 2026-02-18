La Diputación de Cáceres organiza una jornada sobre estabilidad presupuestaria y financiación local

La Diputación Provincial de Cáceres celebrará el próximo 27 de marzo una jornada formativa dirigida a personal técnico y responsables políticos de las entidades locales con el objetivo de profundizar en cuestiones clave sobre la gestión económica municipal. La iniciativa, promovida a través de su Área de Formación y organizada junto a la Fundación Democracia y Gobierno Local, llevará por título 'La inadecuación de la normativa de estabilidad presupuestaria a la realidad de las haciendas locales' y se desarrollará en la Sala Europa del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

El encuentro pretende abrir un espacio de análisis y debate sobre la aplicación de las reglas fiscales en el ámbito local, abordando cuestiones como los fundamentos jurídicos de la estabilidad presupuestaria, la problemática del destino del superávit municipal y la financiación de las administraciones locales. Asimismo, se analizarán las previsiones de cara a 2026 en materia de reglas fiscales y la elaboración de planes económico-financieros ante posibles incumplimientos.

La inauguración institucional contará con la participación del director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero.

Ponencia

El programa arrancará con una ponencia del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno González, quien abordará el marco conceptual y jurídico de la estabilidad presupuestaria en el ámbito local. A continuación, el interventor general de la Diputación Provincial de Badajoz, Ángel Díaz, analizará el uso del superávit presupuestario y del remanente de tesorería como herramientas de financiación municipal.

La sesión matinal se completará con la intervención del oficial mayor de la Diputación Provincial de León, José Manuel Martínez, centrada en la financiación de las entidades locales y, en particular, de las diputaciones provinciales.

Estabilidad presupuestaria

Tras una pausa, se celebrará una mesa redonda moderada por el gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, José Luis Moreno Torres. En ella se debatirá sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto previstos para 2026, así como sobre la elaboración de planes económico-financieros.

Participarán la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), Pilar Ortega Jiménez; el director del Área de Presidencia y Hacienda de la Diputación de Cáceres, Fernando López Salazar; la interventora general de la Diputación Provincial de Ourense, Mónica Legaspi Díaz; y el responsable de gestión presupuestaria del Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz, David de Barros Diestre.

La jornada concluirá con la clausura a cargo de la vicepresidenta y diputada de Hacienda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, junto al gerente de la fundación organizadora. La coordinación técnica correrá a cargo del secretario general de la institución provincial, Álvaro Casas.

Con esta iniciativa formativa, la Diputación de Cáceres refuerza su compromiso con la actualización técnica de los responsables locales, fomentando el debate especializado sobre la sostenibilidad financiera de las administraciones municipales y la adaptación del marco normativo a su realidad económica. Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del formulario facilitado.